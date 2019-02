V Trnave otvorili herné festivaly UniCon a Festhry

V ponuke sú okrem iného najnovšie okuliare pre virtuálnu realitu i ovládač pre plynulú chôdzu vo virtuálnej realite, ktoré mohli doteraz testovať iba v USA a Japonsku.

Trnava 15. februára (TASR) - Herné súboje, experimentálne projekty aj spoločenské hry či retroherňu ponúka herný festival UniCon 2019, ktorý sa od piatka do nedele (17. 2.) koná v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Účastníci môžu vyskúšať novinky z oblasti digitálnych hier a technológií pre virtuálnu realitu.



V ponuke sú okrem iného najnovšie okuliare pre virtuálnu realitu i ovládač pre plynulú chôdzu vo virtuálnej realite, ktoré mohli doteraz testovať iba investori a účastníci herných veľtrhov v USA a Japonsku. "Novinkou je turnaj v hre Beat Saber, ktorá je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších hier pre virtuálnu realitu. Finálové zápasy sa budú hrať na veľkom pódiu, pred publikom a s komentárom," uviedol Michal Kabát z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá herný festival organizuje. Okrem toho si účastníci môžu zahrať aj viaceré spoločenské hry. Súčasťou programu je aj retroherňa s dobovými počítačmi, ktorú dopĺňa výstava zbierky originálnych hier Michala Domorackého z rokov 1989 – 2000.



V rovnakom termíne je pre menšie deti, ale aj celé rodiny otvorený 10. ročník Festhry. V mestskej športovej hale sú od piatka do nedele k dispozícii stoly so spoločenskými, strategickými, rodinnými i zábavnými párty hrami. Nechýbajú stavebnice, hlavolamy, stolný futbal, air-hockey, laser game nafukovacie atrakcie. "Aby 10. výročie mohli oslavovať i najmenší návštevníci, nezabudli sme na tvorivé dielne i sprievodný program," uviedla za organizátorov Mária Dravecká.



Pre jubilejný ročník zabezpečili aj výstavu retrohračiek. "Napríklad známeho Igráčka, ale s niektorými stavebnicami sa bude možné aj hrať," doplnila Dravecká. Organizátormi podujatia sú Mestská rada mládeže v Trnave, mesto Trnava a ihrysko.sk.