V troch zariadeniach Trenčianskeho kraja pribudli výťahy

Trenčín 23. júla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v piatok (20.7.) slávnostne odovzdal do používania výťahy v troch zariadeniach sociálnych služieb. TASR informovala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.



Výťahy pribudli v Centre sociálnych služieb (CSS) Jesienka na Myjave, v Domove sociálnych služieb (DSS) Zemianske Podhradie a v CSS Domino v Prievidzi. V prípade CSS Jesienka a DSS Zemianske Podhradie boli nové výťahy k zariadeniam pristavené formou samostatnej prístavby. Oba výťahy sú prispôsobené na jednoduchú manipuláciu s lôžkom, sú priechodné a naraz odvezú až 21 osôb. "Do prístavby výťahu v myjavskom CSS samospráva investovala takmer 150.000 eur, v DSS Zemianske Podhradie viac ako 116.000 eur. V prievidzskom CSS Domino výťah vybudovali priamo v budove za približne 77.000 eur," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Počas návštevy centier sociálnych služieb predseda TSK pripomenul aj zvyšovanie platov zamestnancom týchto zariadení. "Plán je, že od roku 2019 platy zamestnancom porastú o desať percent, od roku 2020 o ďalších desať percent. Samotný TSK bude toto zvýšenie stáť na budúci rok 2,5 milióna eur, ktoré vo svojom rozpočte vyčleníme práve na platy týchto zamestnancov," dodal Baška.



V myjavskom zariadení sa bude v investíciách pokračovať. "Za posledné obdobie sme sem investovali takmer 350.000 eur, pričom tieto investície sa nekončia. V tomto zriadení plánujeme zrekonštruovať jednotlivé pavilóny, a to či už formou zateplenia, výmeny okien či rozšírením priestoru pre klientov. Tento rok zrekonštruujeme kotolňu, budúci rok rozvody vody či kúrenia," informoval predseda TSK.



