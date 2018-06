V tuneli Sitina sa cvičilo pri simulovanej nehode cisterny

Bratislavský tunel Sitina je dlhý 1440 metrov, tvoria ho dve samostatné rúry, každá s dvoma jazdnými pruhmi.

Bratislava 10. júna (TASR) - Vozidlo prepravujúce benzín aj napriek zákazu vošlo do ľavej rúry tunela Sitina v smere Petržalka - Malacky. Pri jazde v pravom jazdnom pruhu došlo k stretu s predbiehajúcou dodávkou a následnému nárazu cisterny do steny tunelovej rúry. Vodič cisterny pristúpil k prudkému brzdeniu, čím došlo k nekontrolovateľnému šmyku. Narazil do dodávky a začal unikať benzín. Do stojacej cisterny následne narazilo osobné vozidlo, ktoré sa v motorovej časti vznietilo. Takýto bol scenár simulovanej dopravnej nehody, ktorá sa v tuneli odohrala počas uplynulej noci.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tam spoločne so zložkami Integrovaného záchranného systému zorganizovala cvičenie. Jeho cieľom bolo preveriť súčinnosť týchto zložiek. "Aj keď sa takáto nehoda v diaľničnom tuneli na Slovensku ešte nestala, je veľmi dôležité vykonávať pravidelne taktické cvičenia s cieľom zosúladiť zodpovedné zložky. O to viac, že vozidlá prevážajúce nebezpečné veci, majú vstup do tunela Sitina zakázaný," ozrejmila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Prejazd takýchto vozidiel je na Slovensku povolený len cez tunely Bôrik, Šibenik, Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec. To, či bude preprava nebezpečných vecí cez tunel povolená, závisí od výsledkov rizikovej analýzy. Zohľadňuje sa mnoho faktorov, hlavnými sú intenzita dopravy v tuneli, podiel nákladnej dopravy, smerové a výškové usporiadanie tunela, vzdialenosť únikových východov, počet tunelových rúr či technologické vybavenie tunela, pričom zabezpečené musí byť oddelenie prípadných vytečených kvapalín do špeciálnej záchytnej nádrže.



Bratislavský tunel Sitina je dlhý 1440 metrov, tvoria ho dve samostatné rúry, každá s dvoma jazdnými pruhmi. Tunelové rúry sú prepojené pomocou piatich únikových ciest. V roku 2017 bola priemerná denná intenzita 65.000 vozidiel v oboch tunelových rúrach.