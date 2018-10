Spadnutý altánok v škole vo Veľkých Úľanoch majú postaviť znova

Prípadom sa má zaoberať Generálna prokuratúra SR. Stavba, na ktorú sa skladali rodičia a stála približne 8000 eur, mala slúžiť žiakom na vyučovanie najmä v letných mesiacoch.

Veľké Úľany 12. októbra (TASR) – Zhotoviteľ stavby altánku v základnej škole vo Veľkých Úľanoch (okres Galanta), ktorý sa zrútil v nedeľu (7. 10.) na základe viacerých pochybení, chce postaviť nový altánok na svoje náklady. Prípadom sa má zaoberať Generálna prokuratúra SR. Stavba, na ktorú sa skladali rodičia a stála približne 8000 eur, mala slúžiť žiakom na vyučovanie najmä v letných mesiacoch.



Ako pre TASR uviedol starosta obce Veľké Úľany František Gőgh, zhotoviteľ stavby urobil pri stavbe altánku viaceré chyby a neprekontroloval stavbu. „Mal tam svojich ľudí a bol rozbehaný na viacerých stavbách. Nemali ani riadne výkresy. Zhotoviteľ rozoberie a postaví altánok na svoje náklady,“ dodal starosta a poznamenal, že rodičia ešte zvažujú, či nechajú altánok postaviť tej istej stavebnej firme.



Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR) podala podnet na Generálnu prokuratúru SR na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania, pretože stavebná konštrukcia nemala priečne zavetrenie konštrukcie krovu k stĺpom a zavetrenie nosných stĺpov, nebola spájaná predpísanými tesárskymi spojmi a bola nesprávne až nebezpečne zakotvená do spevnenej betónovej plochy. SKSR nemala možnosť preskúmať vyhotovenie konštrukcie samotného krovu. Poukazuje i na to, že konštrukcia nebola zhotovená na základe projektu overeného stavebným úradom a stavebný úrad obce nemôže vydávať stavebné povolenie sám sebe.



Podľa podnetu SKSR pochybenia urobil aj samotný policajný vyšetrovateľ, ktorý vyhlásil, že nejde o trestný čin, neprizval na obhliadku znalca z odboru stavebnej statiky, na základe čoho bola zrútená konštrukcia následne operatívne odstraňovaná, čím ide podľa SKSR o zmarenie dôkazov z miesta nehody. Nie je jasné, či polícia dôkazy zdokumentovala. V prípade skolaudovania altánku na letné vyučovanie by boli podľa SKSR ohrozené životy detí aj pedagóga a bolo by iba otázkou času, kedy by stavebná konštrukcia povolila.



„Takýto postoj už považujeme za rozklad a stratu morálky a zodpovednosti za svoje činy na Slovensku,“ uviedol prezident SKSR Ivan Pauer. Dodal, že nie je možné, aby kontrola neprebehla, hoci bola stavba vyprojektovaná oprávneným projektantom a statik ju schválil. Problémy v stavebníctve siahajú podľa jeho slov až do roku 1992, od roku 2003 ide podľa Pauera o neustále zmäkčovanie legislatívy.