V uliciach mesta Bratislava začnú od piatka jazdiť prvé elektrobusy

Na snímke prvý elektrobus dodaný do vozidlového parku DPB, a.s. počas skúšobnej jazdy v Bratislave 25. januára 2018. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. januára (TASR) – V uliciach Bratislavy začnú od piatka 26. januára jazdiť prvé štyri elektrobusy na linkách MHD 27, 53 a 151. Ďalších 14 nakúpených elektrobusov sa dostane do premávky postupne do konca júna a Dopravný podnik Bratislava (DPB) ich plánuje využívať aj na linkách 43, 52, 65, 66, 80 a 94. Na štvrtkovom brífingu to oznámil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a generálny riaditeľ DPB Milan Urban.priblížil Nesrovnal. Ten považuje elektrobusy za prevratnú novinku v bratislavskej MHD, pretože sú tiché a šetria životné prostredie.Vo vozovni Krasňany sú z celkovej dodávky 16 elektrobusov sólo s dĺžkou 12 metrov dodané dva kusy vozidiel, a tiež dva mini elektrobusy s dĺžkou deväť metrov. Prvé elektrobusy už majú vybavenú potrebnú dokumentáciu i preskúšané informačné systémy.spresnil Urban.Elektronabíjacie stanice budú primárne vo vozovni Krasňany, aj vo vozovni Jurajov Dvor. Urban verí, že v letných mesiacoch budú môcť predstaviť aj prvé miesto nabíjania mimo vozovne. DPB tieto nabíjacie miesta chce vybudovať na trase elektrobusov na Kollárovom námestí a na Patrónke. Vozidlá budú nabíjané aj počas dňa na rýchlonabíjačkách, ale aj pomocou pantografových ramien. V noci budú nabíjané pomocou nabíjačiek vo vozovniach.Maximálna obsaditeľnosť elektrobusu s dĺžkou 12 metrov bude 106 osôb z toho 33 + 1 na sedenie, maximálna obsaditeľnosť vozidla do deväť metrov bude 54 osôb, z toho 16 + 1 na sedenie. Dojazd vozidiel je bez priebežného dobíjania okolo 160 km. Všetky vozidlá však budú mať možnosť priebežného rýchlonabíjania pomocou pantografu, ktorý výrazne predĺži dojazd vozidiel. Elektrobusy budú taktiež vybavené elektronickým počítaním cestujúcich.Nákup celkovo 18 elektrobusov do bratislavskej MHD bol financovaný z fondov EÚ. Celková suma dosiahla 10,4 milióna eur bez DPH, pričom z fondov EÚ sa financovala hodnota 8,5 milióna, zo štátneho rozpočtu jeden milión a 900.000 eur bolo vykrytých z rozpočtu mesta.