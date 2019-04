V Umelke je najväčšia výstava z uzavretej tvorby sochára Š. Kubíka

Výtvarník počas svojho života nevystavoval často, preto táto jeho najväčšia expozícia je vzácnou príležitosťou na spoznanie voľnej tvorby.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Výber z uzavretej tvorby sochára Štefana Kubíka je v bratislavskej galérii Umelka pod názvom Dialógy s drevom. Sú to drevené sochy a kresby z obdobia rokov 1971 - 2006. Výtvarník počas svojho života nevystavoval často, preto táto jeho najväčšia expozícia je vzácnou príležitosťou na spoznanie voľnej tvorby.



"Autor je pevne zakotvený vo vývinovej línii slovenských sochárov, ktorí pracovali s drevom. To možno považovať za objav, pretože doteraz sa naň zabúdalo. Tiež je výsostný majster kresby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou jeho sochárskej tvorby. Jeho vývinová cesta, usilovnosť, inšpiračné zdroje a výkony sú skutočne hodné, aby sme sa s nimi oboznámili," uviedla pre TASR Ľuba Belohradská, ktorá so sochárovou manželkou Klárou Kubíkovou kurátorsky pripravili výstavu z jeho pozostalosti.



Okrem veľkých trojrozmerných skulptúr Uväznená, Hlava, Kyvadlo, Ekologický problém, Bremeno – venované Štefanovi Prokopovi, Vertikála a iných je v Kamennej sále Umelky takmer 60 malých drevených modelov (Modelettá), umelcových nápadov na veľké sochy, ktoré však nestihol realizovať.



"Kresby sme vyberali z veľkého množstva. On veľmi rád kreslil, kresba bola jeho svetom slobody. Okrem hotových perokresieb zostalo po ňom 71 rôzne veľkých skicárov. Robil aj pastely s reliéfnym povrchom. Z nich je tu malý výber z roku 1994," povedala na stredajšej (3. 4.) vernisáži Klára Kubíková.



Rodák zo Spišského Podhradia Štefan Kubík (1941) v Bratislave po Strednej škole umeleckého priemyslu, odbor rezbárstvo u profesora Ludwika Korkoša (1960 – 1964) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri reliéfneho sochárstva u profesora Rudolfa Pribiša (1965 - 1971). Odvtedy až do svojej smrti (2006) sa venoval komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe i kresbe v odvážnom slobodnom povolaní. Okrem ôsmich samostatných výstav v rokoch 1972 – 2011 sa podieľal na 24 kolektívnych expozíciách doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach slovenských galérií a u súkromných zberateľov.



Výstavu, ktorá potrvá do 21. apríla, dopĺňa rovnomenný katalóg s hodnotiacim textami oboch kurátoriek a fotografiami prezentovaných diel.