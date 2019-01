V univerzitnej nemocnici v Košiciach transplantujú obličky už 30 rokov

Transplantačné centrum v Košiciach je jedným zo štyroch slovenských centier, kde sa transplantujú obličky, zároveň je jediným takýmto centrom na východnom Slovensku.

Košice 17. januára (TASR) - Transplantačné centrum košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) oslavuje 30 rokov od realizácie prvej transplantácie obličky. Odvtedy bolo v Košiciach uskutočnených takmer 1100 obličkových transplantácií.



"Pri tejto príležitosti sa bude v piatok (18. 1.) v Košiciach konať slávnostný seminár, na ktorom si pripomenieme toto výročie a uctíme si ľudí, ktorí sa významnou mierou podieľali a podieľajú na darcovskom a transplantačnom programe v Košiciach i na Slovensku," informovala vo štvrtok hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.



Transplantačné centrum v Košiciach je jedným zo štyroch slovenských centier, kde sa transplantujú obličky, zároveň je jediným takýmto centrom na východnom Slovensku. Na multidisciplinárnom programe transplantácií sa podieľajú odborníci z viacerých pracovísk nemocnice. Spolupráca prebieha s Národnou transplantačnou organizáciou a v rámci multiorgánových odberov so všetkými slovenskými transplantačnými centrami a tiež so zahraničnými pracoviskami a organizáciami. Kľúčom k úspechu v orgánovej transplantológii je darcovský program.



"V rámci multiorgánových odberov realizujeme odbery sŕdc na transplantáciu pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, odbery pečene na transplantáciu pre Transplantačné centrum Banská Bystrica a na medzinárodnej úrovni sa nedá nespomenúť spolupráca predovšetkým s Českou republikou - čo sa týka odberov orgánov, ale tiež v transplantačnej nefrológii. Zároveň sa uchádzame o to, aby sme sa stali aj pečeňovým transplantačným centrom, a vyvíjame aktivity týkajúce sa vzťahu transplantačnej a regeneračnej medicíny," uviedol primár transplantačného centra Ľuboslav Beňa.



Význam košického centra vyzdvihol aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. "Transplantačné oddelenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice garantuje odberový a transplantačný program pre celý región východného Slovenska, čo je viac ako 1,5 milióna obyvateľov. Spolupráca s európskymi transplantačnými centrami dokazuje, že máme medzinárodne uznávané pracovisko, schopné konkurovať špičkám v zahraničí. Aj preto sme sa rozhodli udeliť mu plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja za dlhoročnú svedomitú a zanietenú prácu pri záchrane toho najcennejšieho – ľudského života," uviedol.



Prvú transplantáciu obličky uskutočnili v UNLP 20. novembra 1988. Aktuálne v nemocnici ročne transplantujú približne 50 obličiek od žijúcich i mŕtvych darcov, čo predstavuje takmer tretinu transplantácií obličiek na Slovensku.



"Realizujeme program preemptívnych obličkových transplantácií, výmenných obličkových transplantácií a tiež špeciálnych desenzibilizačných príprav pri inkompatibilných pároch darca – príjemca. Odbery obličiek od žijúcich darcov sú realizované retroperitoneoskopickou, teda pre darcu komfortnou metódou," konštatoval Beňa.