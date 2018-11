V Záhorskej Vsi sú voľby pokojné, ľudia majú záujem o účasť

Prečítajte si aj: ONLINE KOMUNÁLNE VOĽBY 2018: Volebné miestnosti sa otvorili

Záhorská Ves 10. novembra (TASR) - V najzápadnejšej obci na Slovensku, v Záhorskej Vsi majú voľby zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh.informovala TASR zapisovateľka miestnej volebnej komisie Anna Antaličová.Obyvatelia Záhorskej Vsi si môžu vyberať z dvoch kandidátov na starostu.dodala Antaličová. V Záhorskej Vsi je 1510 oprávnených voličov, volia v jednom okrsku.Starostov, primátorov a komunálnych poslancov môže v sobotňajších voľbách od 7. do 22. h voliť viac ako 4,4 milióna obyvateľov SR. Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk.