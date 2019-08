V záhrade trnavského múzea sa usadia vojenské tábory aj s technikou

Diváci si program môžu pozrieť v piatok 30. a v sobotu 31. augusta.

Trnava 14. augusta (TASR) – Slovenskí vojaci s výzbrojou a výstrojom, ktorí sa zapojili do bojov Slovenského národného povstania (SNP), sa na konci augusta usadia v záhradách Západoslovenského múzea. Klub vojenskej histórie (KVH) Trnavská posádka pripravuje rekonštrukciu udalostí pri odchode vojakov a dobrovoľníkov z Trnavy do SNP. TASR o tom informoval Martin Ostrovský z KVH.



Diváci si program môžu pozrieť v piatok 30. a v sobotu 31. augusta. Prezentácia bude súčasťou otvorenia výstavy múzea na tému 75. výročia SNP a pôsobenia Trnavskej posádky.



Tá v sile zhruba tritisíc mužov odišla do SNP ako jediná zo západu a zapojila sa do bojov v oblasti Hronský Beňadik, Zlaté Moravce, Píla, Horné a Dolné Hámre, Nová Baňa, Žarnovica a Kremnica. K jej odkazu sa hlási KVH - zoskupenie nadšencov vojnovej histórie, ktoré pôsobí od roku 2016, jeho členovia však majú dlhoročné skúsenosti v iných kluboch.



"V piatok nielen náš klub, ale aj kolegovia z Nitry, Trenčína, Levíc, Ružomberka, Banskej Bystrice či Košíc budú účinkovať v rekonštrukcii udalostí v Trnave po vyhlásení SNP," uviedol Ostrovský. Vojaci, gardisti či žandári sa budú podľa jeho slov pohybovať v uniformách po centre Trnavy a postupne priblížia momenty od mobilizácie po odchod do SNP a tiež obsadzovanie nemeckou brannou mocou. "Udeje sa to presne v rovnaký dátum ako pred 75 rokmi," konštatoval.



V múzejných záhradách bude po oba dni otvorený pre verejnosť vojenský tábor, kde si záujemcovia o históriu môžu pozrieť zbrane, ktoré vojsko v danom čase používalo, vidieť, ako chodili vojaci oblečení a čo všetko patrilo k ich vojenskému životu.