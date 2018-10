V základnej škole v Jelšave majú žiaci záhradu, ktorá učí

V škole sa snažia čo najviac aktivít realizovať práve v prírode a dbať o životné prostredie. Preto v areáli školy vybudovali altánok, ktorý slúži ako trieda v prírode.

Jelšava 16. októbra (TASR) – Umožniť žiakom kontakt s prírodou a získavanie nových vedomostí i zručností hravou formou je hlavným zmyslom projektu Záhrada, ktorá učí, realizovaného v Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) Jelšava v okrese Revúca. Podľa slov koordinátorky projektu Martiny Štullerovej ho financovali cez program Zelená škola a doteraz na vybudovanie jednotlivých stanovíšť preinvestovali 1800 eur.



„Tento program vznikol v roku 2013, my sme sa doň zapojili približne o rok neskôr. Naším prvým prvkom bolo jazierko, neskôr sme vytvárali ďalšie záhradné prvky. Každý sa dá využiť rôznymi spôsobmi a na rôznych predmetoch. Na výtvarnej výchove je to napríklad maľovanie zátiší, na slovenčine opis, na matematike počítanie obvodov či obsahov a na fyzike je napríklad možné vypočítať hustotu vody v jazierku,“ uviedla Štullerová s tým, že každý učiteľ, ktorý chce vyučovať inovatívnymi metódami, si v záhrade vie niečo nájsť.



Dodala tiež, že svoju záhradu so stanovišťami radi poskytnú na vyučovanie aj iným školám. „Budeme radi, keď prejavia záujem, zapoja sa do tohto programu a prídu sa k nám možno aj inšpirovať,“ podotkla koordinátorka, podľa ktorej majú v pláne pokračovať v rozširovaní záhrady a k súčasným desiatim stanovištiam chcú pridať ďalšie.



Ako pre TASR povedala riaditeľka ZŠ s MŠ Viera Bardoňová, v škole sa snažia čo najviac aktivít realizovať práve v prírode a dbať o životné prostredie. Preto najprv v areáli školy vybudovali altánok, ktorý slúži ako trieda v prírode. Následne začali s triedením odpadu v triedach a nasledovalo šetrenie energií v školských budovách.



„Aj v záhrade sme sa snažili čo najviac prepojiť životné prostredie a región, kde žijeme. Prvým spúšťačom bolo vytvorenie spomínaného jazierka, ktoré nemá len estetický význam, ale poukazuje na význam vody a je zamerané na jej kolobeh. Ďalšími stanoviskami sú bylinková špirála, keltský kalendár, ohnisko a v tomto roku bol dobudovaný pocitový chodník aj jašteričí dom,“ vymenovala riaditeľka a doplnila, že priamo v uvedených priestoroch sa dá realizovať vyučovanie, čo je pre deti atraktívnejšie a zaujímavejšie ako bežné vyučovanie v triede.