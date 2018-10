V zariadení Archa nie je zanedbaná starostlivosť, bráni sa riaditeľka

Sťažnosti rodinných príslušníkov klientov boli podľa slov riaditeľky opakovane prešetrované napríklad Kanceláriou primátora Bratislavy a pracovníkmi RÚ verejného zdravotníctva Bratislava.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Riaditeľka Domova seniorov Archa v Bratislave Monika Šimová odmieta tvrdenia zo strany niektorých bratislavských mestských poslancov o jej nedostatočných odborných kompetenciách a o podozreniach zo zanedbávania starostlivosti o klientov v tomto zariadení. Povedala to pre TASR s tým, že všetky domnienky boli v minulosti preukázateľne vyhodnotené ako neopodstatnené sťažnosti a negatívne informácie, čo podľa nej potvrdzujú aj výsledky kontrol a podnetov vykonaných kompetentnými orgánmi.



Sťažnosti rodinných príslušníkov klientov boli podľa slov riaditeľky opakovane prešetrované napríklad Kanceláriou primátora Bratislavy, oddelením sociálnych vecí na bratislavskom magistráte, pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ako aj príslušným útvarom mestského kontrolóra. "Tí opakovane a po riadnom prešetrení namietaných skutočností dospeli k záverom o tom, že v zariadení Domova seniorov Archa nedošlo k žiadnemu zanedbaniu odborného prístupu jeho zamestnancov a prístup zariadenia ku klientom spĺňa všetky požiadavky riadnej starostlivosti," skonštatovala.



Bratislavský mestský parlament požiadal 27. septembra primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala, aby z funkcie odvolal riaditeľku Domova seniorov Archa Moniku Šimovú a vypísal nové výberové konanie. Dôvodom sú podozrenia zo zanedbávania starostlivosti o klientov, ale aj nedostatočné odborné kompetencie riaditeľky. Návrh na odvolanie riaditeľky Šimovej dala mestská poslankyňa a predsedníčka mestskej sociálnej komisie Lucia Štasselová.



Spolu s viacerými členmi sociálnej komisie má výhrady k práci riaditeľky a zároveň majú podozrenia, že v Domove seniorov Archa, ktorým zriaďovateľom je hlavné mesto, je zanedbávaná starostlivosť o klientov. Dokazuje to podľa Štasselovej množstvo podnetov od rodinných príslušníkov klientov. "Máme informácie od rodín, ktorým zomreli v tomto zariadení príbuzní a ktorí takmer jednohlasne hovoria, že je tam zanedbávaná starostlivosť o klientov. Potvrdzujú to aj lekári na Kramároch a opakovane odporúčajú, aby boli klienti umiestnení do iných zariadení," povedala poslankyňa.



V zariadení sa aj pre tieto podozrenia vykonalo viacero kontrol. Marcela Gbelecová z oddelenia sociálnych vecí na magistráte spresnila, že kontroly viacerých orgánov vrátane ich oddelenia dopadli negatívne. Podozrením je, že za vytváraním negatívneho obrazu o zariadení stojí neúspešný kandidát na riaditeľa, ktorý má v Arche zároveň umiestnenú matku.



Viceprimátorka Iveta Plšeková upozornila, že aj za bývalej riaditeľky sa riešili kauzy a zamestnanci písali sťažnosti. "Snažme sa vidieť veci objektívne," vyzvala. Má obavu, že vo vnútri personálu zariadenia je "rozvracač", ktorý robí problémy. "Aj za minulej riaditeľky, aj teraz, sú tie sťažnosti a robí sa tam nepokoj," podotkla.