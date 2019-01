Na oddelení sa z pôvodných 13 dvojlôžkových a dvoch jednolôžkových izieb vybudovalo deväť dvojlôžkových a dve jednolôžkové.

Kežmarok 30. januára (TASR) – V zariadení pre seniorov v Kežmarku pribudli komfortnejšie izby, v stredu tam slávnostne otvorili zrekonštruované oddelenie A1. Po obnove má každá izba vlastné sociálne zariadenie – bezbariérovú sprchu a bezbariérové WC.



„Pred začatím stavebných prác sa na tomto oddelení nachádzali menšie izby. Dámske a pánske toalety a kúpeľňa boli spoločné v rámci celej chodby. Rekonštrukciou sa vybudovalo nové oddelenie s priestrannými izbami. Tie sú vybavené polohovateľnými posteľami, ďalším príslušenstvom a televízorom,“ spresnila riaditeľka Zariadenie pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Marcela Ištocyová.



Na oddelení sa z pôvodných 13 dvojlôžkových a dvoch jednolôžkových izieb vybudovalo deväť dvojlôžkových a dve jednolôžkové. Hlavným zámerom rekonštrukcie je podľa Ištocyovej zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb.



„Pre seniorov chceme pripraviť dôstojnú jeseň života a zatraktívniť prostredie, v ktorom žijú. Izby sú teraz omnoho väčšie, komfortnejšie a so samostatným sociálnych zariadením, čo obyvateľom zariadenia zabezpečí väčšie súkromie,“ dodal primátor Kežmarku Ján Ferenčák a doplnil, že týmto spôsobom sa podarí udržať seniorov pri každodenných aktivitách omnoho viac sebestačnými.



V roku 2017 do prevádzky uviedli prvé oddelenie, ktorého rekonštrukcia bola financovaná z mestských prostriedkov v hodnote 83.000 eur. V nasledujúcom období mesto v obnove pokračovalo a z celkových nákladov vo výške 280.000 eur získala radnica dotáciu z regionálneho príspevku vo výške 230.000 eur, zvyšok šiel z mestského rozpočtu. „V prvej etape sa realizovala rekonštrukcia oddelenia C, ktoré je od augusta v plnej prevádzke, na čo bolo použitých takmer 160.000 eur. Modernizácia pokračovala na oddelení A1, ktoré práve slávnostne otvárame a vyžiadalo si investíciu vo výške 120.000 eur,“ ozrejmil Ferenčák a dodal, že starostlivosť o seniorov a občanov v núdzi je jednou z priorít samosprávy.



Okrem investícií do ZPS a ZOS mesto podporilo v poslednom období aj výstavbu ihriska v dennom centre pre seniorov, financovalo výmenu okien a dverí v dome s opatrovateľskou službou, modernizovalo nocľaháreň pre ľudí bez domova a ďalšie. V priebehu dvoch rokov sa zrekonštruovali tri z piatich oddelení v ZPS a ZOS.