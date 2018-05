V Žiari nad Hronom chcú monitorovať vstupy aj výstupy z mesta

Na projekt, ktorý má zvýšiť bezpečnosť obyvateľov mesta, sa podľa primátora Petra Antala aktuálne snaží získať dotáciu z ministerstva vnútra.

Žiar nad Hronom 9. mája (TASR) - Žiarska samospráva by chcela na mestských vjazdoch a výjazdoch mesta osadiť bezpečnostné kamery. Na projekt, ktorý má zvýšiť bezpečnosť obyvateľov mesta, sa podľa primátora Petra Antala aktuálne snaží získať dotáciu z ministerstva vnútra.



Ako priblížil, kamery, ktoré by sledovali vstupy a výstupy, chcú osadiť preto, aby vedeli monitorovať pohyb áut. Jednak by tieto informácie mohli pomôcť polícii pri objasňovaní rôznych prípadov, na druhej strane by mesto malo informáciu o prechode nákladnej dopravy cez jeho územie.



"Chceme to využiť na zabránenie tranzitnej dopravy cez mesto," vysvetlil primátor s tým, že kamióny jazdia cez mesto, konkrétne Ulicu SNP, aj napriek vybudovanej rýchlostnej komunikácie R2. Samospráva by totiž v budúcnosti chcela takúto tranzitnú dopravu z mesta vylúčiť aj zákazom.