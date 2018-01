V Žiarskej doline spadla lavína, vyžiadala si život 26-ročného Poliaka

HZS v tejto súvislosti pripomína, že vo všetkých horských oblastiach pretrváva tretí stupeň lavínového nebezpečenstva.

Žiar 21. januára (TASR) - V Žiarskej doline spadla v nedeľu popoludní lavína. Zasypala dvojicu poľských skialpinistov, ktorí ju odtrhli. Jeden z Poliakov to neprežil.



Dvojica skialpinistov vystupovala na Prostredný grúň smerujúc do Smutného sedla. Lavína mala odtrh približne 300 metrov a dĺžku 200 metrov, informovali horskí záchranári na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Zasypaní boli obaja skialpinisti - jeden len čiastočne do pása, druhého zasypala lavína celkom. "Čiastočne zasypanému sa podarilo z lavíny vyhrabať a pomocou lavínového vyhľadávača našiel kolegu, ktorý bol 1,5 metra hlboko," priblížila Horská záchranná služba (HZS).



Na miesto smerovala skupina horských záchranárov zo Žiarskej doliny a aj horský záchranár zo Strediska lavínovej prevencie, ktorý bol v tom čase v teréne neďaleko miesta pádu lavíny. O súčinnosť boli požiadaní aj leteckí záchranári, ktorí z heliportu v Starom Smokovci zobrali horského záchranára a spoločne smerovali do Žiarskej doliny. Poveternostné podmienky však nedovolili posádke vrtuľníka dostať sa na miesto. "Pozemná skupina záchranárov po príchode začala s resuscitáciou, ktorá nebola úspešná. Žiaľ, aj napriek snahe deviatich profesionálnych a šiestich dobrovoľných záchranárov sa 26-ročného Poliaka zachrániť nepodarilo," dodali horskí záchranári.



HZS v tejto súvislosti pripomína, že vo všetkých horských oblastiach pretrváva tretí stupeň lavínového nebezpečenstva.