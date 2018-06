V Žiline zvýšili odvoz plastového odpadu na území celého mesta

Do žltých kontajnerov na triedený odpad patria okrem PET fliaš a téglikov jogurtov aj číre a farebné fólie, tašky, vedrá alebo fľaštičky kozmetických a čistiacich prípravkov.

Žilina 24. júna (TASR) – Žilinská radnica zvýšila od začiatku júna počet odvozov plastového odpadu zo žltých kontajnerov na území celého mesta. Podľa hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej sa v niektorých mestských častiach kontajnery zaplnili už za pár dní a plasty boli povyhadzované aj v ich okolí.



"Teplé počasie znamená produkciu väčšieho množstva obalov z plastov. Aj po skúsenostiach z minulých rokov sme sa rozhodli zaradiť do harmonogramu o jeden odvoz plastov navyše. V praxi to znamená, že tam, kde sa robil jeden odvoz týždenne, budú v lete dva. V častiach, kde sme vyvážali plasty dvakrát za týždeň, budeme vyvážať trikrát," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline Andrej Vidra.



Pripomenul, že do žltých kontajnerov na triedený odpad patria okrem PET fliaš a téglikov jogurtov aj číre a farebné fólie, tašky, vedrá alebo fľaštičky kozmetických a čistiacich prípravkov. Nepatria tam obaly znečistené chemikáliami, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny, guma či molitan. "Rád by som pripomenul všetkým obyvateľom, aby pred vyhodením plastových fliaš, ale aj plechoviek či kartónov, tieto obaly postláčali. Zmenšia tak ich objem, čím sa naplno využije celý obsah zberných nádob," zdôraznil Vidra.