V Žiline napadol pacient sanitárku urgentného príjmu

V súvislosti s problémom na urgentnom príjme pripomína Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina aj blížiace sa veľkonočné sviatky.

Žilina 18. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina podala na Okresnej prokuratúre Žilina oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu. Dopustiť sa ho mal pacient privezený na urgentný príjem, ktorý verbálne a neskôr aj fyzicky napadol sanitárku urgentného príjmu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Pacienta k nám priviezla sanitka a napriek tomu, že už od začiatku bol veľmi agresívny a nespolupracoval, zdravotníci robili maximum, aby mu mohli ošetriť jeho zranenie," vysvetlil generálny riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice Igor Stalmašek.



Muž podľa neho vulgárne napádal prítomných zamestnancov nemocnice a následne päsťou udrel sanitárku pod oko. "Počas čakania na privolanú policajnú hliadku pacient naďalej z lôžka pokračoval vo verbálnych útokoch i na ostatných prítomných ľudí na urgentnom príjme a podarilo sa mu uvoľniť ochrannú fixáciu jeho dolných končatín. Pri ďalšej snahe sanitárky situáciu upokojiť ju dotyčný muž kopol do ramena silou, ktorá ju odhodila do priľahlých dverí," doplnila Záteková.



Generálny riaditeľ FNsP podotkol, že nejde o ojedinelý prípad. "Naši zdravotníci pracujú na urgentnom príjme pod veľkým tlakom, v náročných podmienkach, sú pravidelne napádaní slovne, a čo je horšie, i fyzicky. Ide predovšetkým o sociálne slabších pacientov, bezdomovcov, opitých ľudí, ktorí nepoznajú mieru a útočia na svoje okolie. A keďže u nás úplne absentujú záchytky, v noci, cez víkendy, sviatky sú na urgente ako doma," zdôraznil Stalmašek.



Upozornil, že sanitár, sestra či lekár sa tak v snahe pomôcť stávajú často terčom vulgárnych nadávok, vyhrážok alebo dokonca násilia. V takýchto prípadoch na urgentný príjem okamžite privolajú políciu, ktorá pomáha zdravotníkom pri starostlivosti o pacienta. "Ten však väčšinou ostáva na expektačnom lôžku, takže pracovníci sú stále obozretní a okrem stráženia jeho životných funkcií, musia strážiť aj svoje vlastné zdravie," dodal generálny riaditeľ.



V súvislosti s problémom na urgentnom príjme pripomína nemocnica aj blížiace sa veľkonočné sviatky. "Vlani sme na urgente ošetrili od Veľkého piatka do Veľkonočného pondelka viac ako 400 pacientov a opäť sme bojovali s alkoholom, no nielen u dospelých. Situácia je neúnosná a naši zdravotníci nemôžu neustále suplovať chýbajúce záchytky na úkor ich psychického a fyzického zdravia," uzavrel Stalmašek.