V Žiline odhalili pamätnú tabuľu na počesť židovských väzňov

Iniciátorom osadenia tabule na počesť väzňov, zbavených počas druhej svetovej vojny občianskych a ľudských práv na základe rasových zákonov, je profesor americkej John Brown University Kevin Simpson.

Žilina 15. mája (TASR) – Na najstaršej časti západnej tribúny futbalového štadióna MŠK Žilina odhalili v stredu pamätnú tabuľu na počesť vyše 250 židovských väzňov, ktorí vybudovali základ tribúny počas nútených prác v rokoch 1941 až 1943.



Iniciátorom osadenia tabule na počesť väzňov, zbavených počas druhej svetovej vojny občianskych a ľudských práv na základe rasových zákonov, je profesor americkej John Brown University Kevin Simpson. "Pre mňa je primárne dôležité vzdelávanie a dostať tú informáciu k ľuďom. Dôležité je apelovať na apatiu a nečinnosť ľudí, ktorá viedla nakoniec ku katastrofe, keď sa nikto neozval," povedal Simpson.



Majiteľovi futbalového klubu MŠK Žilina Jozefovi Antošíkovi sa Simpsonova myšlienka zapáčila. "Oslovil ma, vysvetlil mi, čo by chcel urobiť na Slovensku. Pri štúdiu histórie sa dopracoval k tomu, že štadión bol postavený v období, keď ľudia nemali také šťastie ako my. Sme športovci a myslím si, že futbal by mal zbližovať a spájať ľudí. Osobne dlhodobo presadzujem, aby sme zo štadiónov odstránili násilie. Ľudia by sa mali pri športe tešiť," zdôraznil Antošík.



Predseda žilinskej Židovskej náboženskej obce Pavel Frankl doplnil, že výstavbu západnej tribúny organizoval bývalý žilinský futbalista Vojtech Závodský. "Počas vojny bol náčelníkom Hlinkovej gardy v Žiline a pomohol si aj tým, že židovskí mladí muži pomáhali pri výstavbe tribúny. Pracovalo ich tu okolo 250. Napríklad sme sa dozvedeli až v poslednom čase, že časť z nich bývala vo vilke na Hollého ulici, časť bývala doma a vozili sem aj ľudí zo zberného tábora na Závodskej ceste, odkiaľ potom išli do koncentračných táborov," dodal Frankl.



"Odhalenie pamätnej tabule vnímam veľmi pozitívne, pretože je to fakt, a ten ťažko obchádzať. Mnoho vecí ešte nie je preskúmaných, mnoho vecí je v archívoch a čaká na preskúmanie. Toto vnímam ako prvý krok. Snáď sa toho niekto chytí a zmapuje celú tú dobu a históriu toho, čo sa tu udialo," uzavrel predseda žilinskej Židovskej náboženskej obce.