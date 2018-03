V Žiline podpísali Memorandum o spolupráci pri rozvoji letiska

Memorandum je podľa riaditeľa odboru informácií a zahraničných vzťahov Úradu ŽSK reakciou na plány ministerstva dopravy vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom letiska.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Žilinská univerzita (ŽU) a mesto Žilina podpísali Memorandum o spolupráci pri rozvoji Letiska Žilina, v ktorom deklarujú snahu zachovať prevádzku letiska, obnoviť pravidelnú linku a naštartovať jeho ďalší rozvoj.



Existencia a využitie letiska minimálne v súčasnej forme sú podľa neho dôležité pre všetkých troch strategických partnerov memoranda. "Žilinský kraj je v rámci Slovenska tretím najvýznamnejším ekonomickým regiónom s vysokým potenciálom do budúcnosti. Zachovanie a prevádzka medzinárodného verejného letiska sú podstatné pre rozvoj regiónu, podnikania, turizmu, prílev investícii a zo strany univerzity aj pre vedu, výskum, vzdelávanie a praktický výcvik budúcich profesionálnych pilotov," uviedol Milan.



"Ide nám predovšetkým o záchranu letiska, a preto sme sa spojili mesto Žilina, ŽU, aj ŽSK. Memorandum má pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR slúžiť ako apel, že máme záujem spoločne robiť na tom, aby žilinské letisko fungovalo minimálne v takej forme ako doposiaľ. Ale samozrejme, naším plánom je, aby sa služby rozvíjali," zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Memorandum je podľa riaditeľa odboru informácií a zahraničných vzťahov Úradu ŽSK reakciou na plány ministerstva dopravy vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom letiska, pričom zmluvné strany memoranda nepovažujú tento spôsob za najvhodnejšie riešenie. "Máme obavy z plánu ministerstva dopravy, aby nedošlo k utlmeniu činnosti žilinského letiska, to by nebolo dobré pre región," podotkla Jurinová.



"Memorandum má deklaratívny charakter, no zároveň sa aktuálne pripravuje biznis plán, v ktorom sa uvažuje aj o majetkovo-právnych zmenách v rámci Letiskovej spoločnosti Žilina, ktorá vlastní a prevádzkuje letisko. V súčasnosti je majoritným vlastníkom akciovej spoločnosti ministerstvo dopravy (99,53 percenta, zvyšok ŽSK)," uzavrel Milan.