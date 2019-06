V žilinskej FNsP po troch rokoch opäť otvorili pracovisko angiografu

Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Igora Stalmaška poskytne prístroj pacientom najmodernejšiu intervenčnú a mikrochirurgickú liečbu s minimálnym zásahom do organizmu.

Žilina 14. júna (TASR) – Nové pracovisko angiografu otvorili v piatok na oddelení rádiodiagnostiky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Igora Stalmaška poskytne prístroj pacientom najmodernejšiu intervenčnú a mikrochirurgickú liečbu s minimálnym zásahom do organizmu.



Doplnil, že náklady na vybudovanie pracoviska vrátane päťročného servisu a stavebných úprav dosiahli 700.000 eur. "Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo znovu obnoviť toto významné pracovisko. Po mojom nástupe pred dvomi rokmi mi lekári hovorili, že neobnovenie angiografu po jeho poruchách bolo v minulosti veľkou chybou. A že diagnostika a terapeutická pomoc potom nebola taká dobrá ako s angiografom," povedal Stalmašek.







Podľa ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej je angiograf v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každého kvalitného rádiodiagnostického pracoviska. "Chceme, aby táto nemocnica bola komplexnou koncovou nemocnicou a poskytovala komplexné terapeutické a diagnostické služby. Sú tu dva CT prístroje, tri digitálne röntgeny plus angiograf. Myslím si, že toto pracovisko spĺňa požiadavky na špičkové rádiodiagnostické pracovisko," uviedla Kalavská.



"Máme pravidelné stretnutia s riaditeľmi nemocníc, na ktorých hovoríme o investičných dlhoch. Aby sme dokázali medzi nemocnice rovnomerne distribuovať kapitálové výdavky, z ktorých bol zakúpený aj tento prístroj. V najbližších dňoch príde do žilinskej nemocnice 400 nových postelí, ktoré zakúpilo takisto ministerstvo zdravotníctva. Prispievame tiež na obnovu budovy, aby lekári a pacienti v tejto nemocnici dostali všetko, čo budú potrebovať," dodala ministerka zdravotníctva.



Angiograf môže výrazne zvýšiť kvalitu života či dokonca zachrániť život kedysi neliečiteľným pacientom alebo pacientom, ktorým stav nedovoľuje absolvovať náročnejší chirurgický zákrok. "Moderná medicína nám umožňuje pomocou špeciálnych inštrumentov preniknúť len malým otvorom, najčastejšie v slabine alebo inej časti tela pacienta, do jeho cievneho systému a liečiť mnohé patologické stavy. Pomôcť vieme napríklad aj pri zúžených žlčových cestách, rôznych tumoroch, v určitých prípadoch pri kŕčových žilách a zároveň môžeme endovaskulárnou liečbou nahradiť i chirurgický bypass pri zúžených alebo uzavretých cievach," vysvetlil zástupca vedúceho lekára oddelenia rádiodiagnostiky FNsP Žilina Martin Filip.



Návrat špičkového pracoviska angiografu predstavuje podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej významný krok pre pacientov i zdravotníkov. "Ako koncová nemocnica s nezastupiteľnou úlohou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji dokážeme vďaka prístroju rozšíriť spektrum výkonov kardiológie, chirurgie, traumatológie, onkológie či neurológie. S výrazným zvýšením kvality a úspešnosti liečby jednotlivých ochorení," uzavrela Záteková.