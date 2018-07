V žilinskej nemocnici otvárajú novú verejnú lekáreň

Nová výdajňa ponúkne pacientom i návštevníkom lieky na lekársky predpis, no zároveň poradenstvo pri predaji liekov neviazaných na lekársky predpis a doplnkoch výživy.

Žilina 13. júla (TASR) – Na prvom poschodí hlavnej budovy polikliniky žilinskej nemocnice otvoria v utorok 17. júla novú verejnú lekáreň. V tento deň budú pre návštevníkov k dispozícii od 7.00 h do 15.30 h bezplatné merania tlaku a cukru.



„Aj v našej nemocnici sa veľmi osvedčil koncept verejných lekární. Prvú takúto výdajňu sme otvorili v januári 2016 a následne ďalšiu ešte koncom toho istého roka. Za toto obdobie sa nám podarilo vyprodukovať zisk vo výške 185.000 eur, ktorý sme vrátili späť pacientom do zdravotníctva a neskončil v súkromných rukách,“ uviedol generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.



Nová výdajňa ponúkne pacientom i návštevníkom lieky na lekársky predpis, no zároveň poradenstvo pri predaji liekov neviazaných na lekársky predpis a doplnkoch výživy.



„Som rád, že sa nám podarilo opäť o niečo viac skvalitniť služby pre pacientov. Srdečne ich v deň slávnostného otvorenia pozývame nielen na nákup, ale rovnako, aby si prišli zmerať tlak a cukor a skontrolovali svoj zdravotný stav bezplatne aspoň takouto formou. Každým nákupom podporia návštevníci samotnú nemocnicu a zdravotnú starostlivosť, ktorú pacientom poskytujeme,“ zdôraznil Stalmašek.