V Žilinskom kraji je 12 percent voľných pracovných miest Slovenska

Žilina 17. mája (TASR) – V Žilinskom kraji je 12 percent z celkovej ponuky voľných pracovných miest na Slovensku. Po otvorení veľtrhu Profesia days, na ktorom sa vo štvrtok v Žiline zišlo 60 zamestnávateľov, to povedala výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.



"Zaujímavosťou je, že oproti ostatným krajom je veľmi silne zastúpená výroba, doprava, špedícia, obchod. Ľudia sa však skôr zaujímajú o pracovné pozície v službách a cestovnom ruchu, ktoré sú nižšie platené. Naopak, na pracovné pozície do výroby je nedostatok ľudí, aj keď sú veľmi dobre platené na pomer priemeru Žilinského kraja. Na asistentské miesto a recepčnú sa hlási 50 až 100 uchádzačov a naopak, na pracovné miesta do výroby je to možno 20 uchádzačov. Je tam naozaj veľký nepomer," dodala Molnárová.



Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mariána Valentoviča potešilo množstvo regionálnych zamestnávateľov. "To znamená, že na tomto veľtrhu neponúkame len prácu na západnom Slovensku, ale dávame ľuďom možnosť nájsť si prácu doma, v Žilinskom kraji. Ponuka práce výrazne rastie nielen na západnom Slovensku, ale aj v regiónoch a ľudia majú možnosť vyberať si zo stále kvalitnejších pracovných ponúk. Už to nie je len o rozhodovaní, či ísť za kvalitnou, dobre platenou prácou mimo regiónu alebo ostať s horšou prácou doma. Aj zamestnávatelia v regióne ponúkajú kvalitné, dobre platené pracovné miesta," podotkol Valentovič.



Údaje portálu Profesia.sk podľa Molnárovej ukazujú, že odvetvie obchod, ktoré je na Slovensku najčastejšie inzerovaným odvetvím, je v Žiline a okolí až štvrté. "Pred ním skončili výroba, doprava a pomocné práce. Zamestnávatelia v Žilinskom kraji hľadajú najčastejšie nových zamestnancov na manuálne pozície. Top inzerovanými sú pozície operátora výroby, robotníka či montážnika. Uchádzači v Žilinskom kraji najčastejšie reagujú na pozície čašníka, predajcu leteniek či recepčnej. Aj napriek tomu, že na týchto pozíciách je v danom kraji nižšia priemerná mzda," dodala Molnárová.