V Žilinskom kraji je mimoriadna situácia pre kalamitu v 28 obciach

Žilina 15. januára (TASR) – Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou bola v pondelok večer v Žilinskom kraji v dvoch mestách a 26 obciach. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj mesto Krásno nad Kysucou (okres Čadca) a obce Novoť, Zákamenné a Sihelné (okres Námestovo). TASR o tom v pondelok informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.



V Žilinskom kraji je momentálne mimoriadna situácia v okrese Čadca v mestách Čadca a Krásno nad Kysucou a v obciach Makov, Radôstka, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Klokočov, Olešná, Raková, Korňa, Staškov. V okrese Žilina v obciach Belá, Lysica, Terchová a Lutiše. V okrese Dolný Kubín v obciach Pribiš a Pucov. V okrese Námestovo v obciach Novoť, Zákamenné, Sihelné, Mútne, Oravské Veselé, Klin, Oravská Lesná, Rabčice, Oravská Polhora a Rabča. V okrese Kysucké Nové Mesto v obci Ochodnica.



Spoločným menovateľom situácie v uvedených obciach je podľa vedúceho odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline najmä opätovné sneženie a padanie snehu zo striech. "V niektorých obciach je po spadnutí snehu zo striech na ceste okamžite meter snehu a cesta je neprejazdná. No a v niektorých obciach zistili, že keď sa snažili sneh len odhŕňať a neodvážali ho, po opätovnom snežení ho už nebude kde odhŕňať, lebo sa vytvorili mantinely. Komunikácie by mali byť priechodné minimálne pre jedno auto. Preto odstraňujú sneh, aby vytvorili miesta na vyhýbanie áut. Tak musia začať odvážať sneh aj tam, kde ho predchádzajúce dni neodvážali," vysvetlil Hollý.



Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) má byť v pondelok na severe Slovenska premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach sneženie, snehové prehánky, alebo aj trvalejšie sneženie. V utorok (15.1.) oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v Žilinskom kraji aj výdatné sneženie. Miestami tvorba snehových jazykov alebo závejov, uvádza SHMÚ.