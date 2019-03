V Žilinskom samosprávnom kraji zvíťazila Z. Čaputová

Volebná účasť v Žilinskom kraji dosiahla 53,63 percenta (301.694).

Žilina 17. marca (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji zvíťazila v sobotňajších (16. 3.) prezidentských voľbách Zuzana Čaputová so ziskom 33,82 percenta platných hlasov (101.389). Na druhom mieste skončil Maroš Šefčovič s 20,13 percenta platných hlasov (60.373). Volebná účasť v Žilinskom kraji dosiahla 53,63 percenta (301.694). Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Tretí skončil Štefan Harabin so ziskom 16,29 percenta platných hlasov (48.857), za ním nasleduje Marian Kotleba s 13,29 percenta platných hlasov (39.860) a na piatom mieste je František Mikloško s 7,97 percenta platných hlasov (23.912). Za ním nasledujú Eduard Chmelár, ktorý získal 2,87 percenta platných hlasov (8614), Milan Krajniak so ziskom 2,66 percenta platných hlasov (7986) a Béla Bugár s 1,22 percenta platných hlasov (3663).



Ostatní kandidáti získali menej ako jedno percento platných hlasov - Martin Daňo 0,52 percenta (1587), Róbert Švec 0,30 percenta (910), Juraj Zábojník 0,26 percenta (795), Bohumila Tauchmannová 0,22 percenta (671) a Ivan Zuzula 0,18 percenta (558).



V Žilinskom kraji bolo v prvom kole prezidentských volieb 706 volebných okrskov, 562.538 zapísaných voličov, 301.694 vydaných obálok a 299.777 platných hlasov všetkých kandidátov.



Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019.