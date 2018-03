V Žitnej-Radiši mal Bánovčan strieľať s nelegálne držanou zbraňou

Obvinený mal neoprávnene prechovávať krátku strelnú zbraň značky Beretta, kalibru 22 a približne 14 nábojov kalibru 22.

Žitná-Radiša 20. marca (TASR) - Obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z prečinu výtržníctva čelí 57-ročný muž z Bánoviec nad Bebravou. Ten mal u seba neoprávnene prechovávať zbraň, z ktorej i strieľal, informoval v utorok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Obvinený mal neoprávnene prechovávať v obci Žitná-Radiša v okrese Bánovce nad Bebravou krátku strelnú zbraň značky Beretta, kalibru 22 a približne 14 nábojov kalibru 22. Vo februári mal zo zbrane v lese vystrieľať asi desať nábojov," opísal Kudlička.



Ešte 14. marca popoludní sa mal Bánovčan pred pohostinstvom v Žitnej-Radiši podľa neho tiež dopustiť výtržnosti, a to tým, že s nelegálne držanou zbraňou mal jedenkrát vystreliť do vzduchu. "Obvinený nie je držiteľom zbrojného preukazu a bude stíhaný na slobode. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodal.