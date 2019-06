V Zvolene na zámku sa bude hovoriť o architektúre vo filme

V sobotu 29. júna o 10.00 h sa v Bašte na zámku uskutoční súvisiaci program pre rodiny s deťmi - Architekti mesta.

Zvolen 26. júna (TASR) - Akú úlohu zastupuje architektúra vo filme a ako môže priestor ovplyvniť jeho protagonistov, ale aj divákov. To sú otázky, na ktoré bude vo štvrtok 27. júna o 18.00 h odpovedať architekt Marek Peťovský v Slovenskej národnej galérii (SNG) na Zvolenskom zámku.



Ako TASR informovala programová pracovníčka galérie Stanislava Kočišová, autor prezentácie si kladie otázky zamerané na rôzne spôsoby fungovania priestoru vo filme a vzťah k tematickým prvkom filmu. "Snaží sa odprezentovať virtuálny filmový priestor, jeho novú „metafyzickú„ stránku," uvádza Kočišová.



Marek Peťovský absolvoval výskum ako doktorand na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pod vedením Michala Hronského. Dlhodobo sa zaoberá filmovým priestorom a architektúrou.



V sobotu 29. júna o 10.00 h sa v Bašte na zámku uskutoční súvisiaci program pre rodiny s deťmi - Architekti mesta. "Je to výzva pre všetkých, ktorí by sa chceli podieľať na jedinečnej tvorbe nového Mesta. Deti môžu vytvoriť budovy, naplánovať ulice a rozmiestniť ich podľa vlastnej fantázie," píše sa v pozvánke na podujatie.