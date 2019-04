V Zvolene opäť spúšťajú kampaň Do práce na bicykli

Účastníci musia mať viac ako 15 rokov. Menšie deti môžu jazdiť v sprievode rodiča či niekoho staršieho.

Zvolen 4. apríla (TASR) - Dvoj- až štvorčlenné tímy zo zvolenských firiem alebo škôl, sa môžu opäť zapojiť do kampane Do práce na bicykli. Tento rok ide už o šiesty ročník kampane, do ktorej sa mesto Zvolen zapája od začiatku.



Účastníci musia mať viac ako 15 rokov. Menšie deti môžu jazdiť v sprievode rodiča či niekoho staršieho. Súťaž je založená na dôvere, človek si denne zapisuje prekonané kilometre, ktoré sa za jednotlivé tímy spočítavajú. Na konci kampane sa kilometre a ušetrené kubíky CO2 spočítajú a vyhodnocujú sa najlepšie tímy. Kampaň sa koná od 1. do 31. mája, tímy sa už môžu prihlasovať, a to až do 5. mája na stránke www.dopracenabicykli.eu.



Zvolenským koordinátorom kampane je športový referent mestského úradu Marek Rojík. „Okrem dobrého pocitu z pohybu a podpory ekológie môžu účastníci kampane získať aj ceny ako elektrický či skladací bicykel, elektrokolobežku, zámky na bicykle a mnohé iné,“ uviedol pre TASR.



Zvolen podobne ako veľa ďalších okresných a krajských miest zápasí s dopravnými zápchami. „Vznikajú nepríjemné kolízne situácie, ktorým by sa dalo vyhnúť. Treba si priznať, že ani zmeny dopravy a neustále rozširovanie parkovacích plôch nevyriešia problém preťažených ciest a zložitej dopravnej situácie v mestách,“ hovorí referent dopravy Mestského úradu vo Zvolene Dušan Gdovin. Aj preto sa tieto mestá snažia podporovať iné druhy dopravy.



„Chodiť pešo, autobusom či na bicykli je ekologickejšie, lacnejšie aj zdravšie. Napríklad deti majú z toho zážitok. Pre zamestnanca je to zase účinné a efektívne cvičenie predtým, ako príde do kancelárie, kde zvyčajne celý deň presedí,“ uviedla pri príležitosti aktuálnej kampane Andrea Štulajterová z Banskobystrickej cykloiniciatívy. Bicyklovanie podľa nej zapája svaly, posilňuje srdce a učí nás efektívnejšie dýchať. „Navyše takáto preprava v meste môže byť paradoxne rýchlejšia ako preprava autom na upchatých cestách,“ dodáva.