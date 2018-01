Václav Mika zvažuje kandidatúru na post primátora hlavného mesta

Začínajú sa však objavovať aj ďalšie mená ľudí, ktorí rozmýšľajú zabojovať o primátorskú stoličku.

Bratislava 12. januára (TASR) – Bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zvažuje, že sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Potvrdil to pre TASR s tým, že zatiaľ nie je definitívne rozhodnutý. Prvým oficiálnym kandidátom na primátora hlavného mesta je architekt, mestský aktivista a hudobník Matúš Vallo. Začínajú sa však objavovať aj ďalšie mená ľudí, ktorí rozmýšľajú zabojovať o primátorskú stoličku.



Vallo na sociálnej sieti už informoval, že v roku 2018 chce spolu s viac než 60 odborníkmi vydať knižný Plán Bratislava a kandidovať na primátora Bratislavy. Súčasný bratislavský primátor Ivo Nesrovnal pre TASR uviedol, že momentálne vôbec nerozmýšľa nad otázkou svojej kandidatúry. "Mojím cieľom je splniť najviac z toho, čo som Bratislavčanom sľúbil, teda naplniť môj program a vyriešiť hlavné bratislavské problémy," povedal.



Bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik, ktorý v novembri 2017 neuspel v boji o kreslo šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), zvažuje, akým spôsobom sa zapojí do komunálnych volieb. "Nemám ešte definitívne rozhodnutie. Padnúť by malo do marca," skonštatoval pre TASR.



Boj o primátorské kreslo zvažuje aj starosta bratislavských Vajnôr a bratislavský mestský poslanec Ján Mrva, ktorý v novembri 2017 neuspel v boji o post šéfa BSK. TASR potvrdil, že momentálne rokuje s politickými stranami, ktoré tvoria opozíciu voči súčasnej vláde. "V priebehu januára by malo padnúť rozhodnutie," skonštatoval. Starostka bratislavskej Karlovej Vsi a poslankyňa hlavného mesta Dana Čahojová tiež potvrdila, že diskutuje o prípadnej kandidatúre na post primátorky Bratislavy. "Keďže sa so mnou o tom určití ľudia rozprávajú, som nútená to zvažovať," uviedla. Bližšie však záležitosť komentovať nechcela.



Medzi možnými kandidátmi sa spomína aj poslanec Národnej rady SR a poslanec hlavného mesta Ján Budaj. "Takéto rozhodnutie som neurobil. Zatiaľ by som sa nechcel k tomu vyjadriť," odpovedal na otázku TASR.