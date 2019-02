Občianska poriadková služba má v obci Valaliky veľký úspech

Cieľom projektu bolo riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci a zvýšenie finančnej gramotnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Valaliky 6. februára (TASR) – Obec Valaliky v okrese Košice-okolie si miestnu občiansku poriadkovú službu po vyše roku jej fungovania pochvaľuje. Pre TASR to povedal starosta Štefan Petrík s tým, že sa podarilo eliminovať aj vandalizmus.



"Ani predtým sme nemali nejakú hroznú kriminalitu v obci, ale zriadenie tejto hliadky považujem za veľmi pozitívne. Nehovoríme len o kriminalite, ale aj o bezpečnosti, napríklad na cestách. Základnú školu máme na Hlavnej ulici, kde je vysoká frekvencia prejazdu vozidiel, hliadky stoja každé ráno pri priechodoch pre chodcov a umožňujú deťom prejsť cez cestu bezpečne. Aj po nociach, najmä cez víkend, sa páchala drobná trestná činnosť alebo sa ničil obecný majetok, prestalo to, respektíve je to na dobrej ceste," spresnil.



Tamojšia hliadka pozostáva zo štyroch obyvateľov, ktorí sú prostredníctvom projektu zamestnaní od začiatku jeho spustenia, a to od januára 2018. "Robia na zmeny - prví dvaja ráno a druhí dvaja večer. Pracovný čas si rozložia tak, aby boli v teréne aj cez víkend. Získali na vážnosti, majú zmluvu na dva roky aj rovnošaty. Predpokladám, že vydržia do konca projektu, čo je december 2020. Máme s nimi dobré skúsenosti, sú to dobrí chlapci," dodal starosta.



Cieľom projektu bolo riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci a zvýšenie finančnej gramotnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 95.800 eur získala obec prostredníctvom projektu s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spoluúčasť obce je po zvýšení minimálnej mzdy viac ako päť percent.