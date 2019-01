Vo štvrtok 14. februára sa uskutočnia špeciálne valentínske večerné prehliadky doplnené o hostí z dávnej minulosti, informovala P. Gordíková, vedúca oddelenia múzejnej komunikácie.

Bojnice 23. januára (TASR)- Tohtoročný Valentín na Bojnickom zámku bude spojením lásky, krásy a umenia. Prehliadky na jednom z najromantickejších miest na Slovensku budú môcť návštevníci absolvovať 14. februára a potom od 15. do 17. februára, informovala Petra Gordíková, vedúca oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice.



"V expozícii Bojnického zámku pribudnú zbierkové predmety ukrývajúce romantické príbehy. Lektori odetí v dobových kostýmoch ozrejmia tajomstvá jednotlivých umeleckých diel, porozprávajú o rôznych podobách lásky grófa Pálffyho a poodhalia minulosť zámku," priblížila Gordíková. Súčasťou prehliadkovej trasy budú podľa nej aj nové priestory galérie a glyptotéky.



"Vo štvrtok 14. februára sa uskutočnia špeciálne valentínske večerné prehliadky doplnené o hostí z dávnej minulosti. Začnú sa o 18.00 h a v 15-minútových intervaloch budú pokračovať až do 20.00 h. Od piatku 15. do nedele 17. februára budú valentínske prehliadky prepojené s rozprávaním o zbierkových predmetoch súvisiacich s láskou. Záujemcovia ich budú môcť navštíviť počas otváracích hodín múzea od 10.00 h do 15.00 h," dodala Gordíková.