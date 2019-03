Valentínska kvapka krvi v Komárne prilákala študentov

Darcom sa môže stať každý, kto dosiahol vek 18 rokov, váži aspoň 50 kilogramov, neužíva pravidelne lieky a v posledných dvoch týždňoch pred darovaním krvi nebol chorý.

Komárno 9. marca (TASR) – Študenti viacerých stredných škôl v Komárne sa rozhodli darovať krv v rámci Valentínskej kvapky krvi. Kampaň Slovenského Červeného kríža, do ktorej sa zapojila aj Nemocnica Komárno, potrvá do 21. marca.



Darovanie krvi si už vyskúšalo 19 študentov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne i 38 študentov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne. „Zatiaľ svoj záujem potvrdili študenti viacerých stredných škôl,“ povedala primárka oddelenia hematológie a transfuziológie Nemocnice Komárno Enikö Radi.



Valentínska kvapka krvi je podľa jej slov vhodná príležitosť na to, ako získať prvodarcov a osloviť predovšetkým mladých ľudí. „Máme početnú skupinu darcov, ktorí darujú krv pravidelne, ale táto akcia je zameraná na nových darcov, ktorí dovŕšili 18 rokov. S potrebou pomáhať sa zoznámili práve vďaka celoslovenským kampaňovým aktivitám. Dalo by sa povedať, že komárňanskí študenti tvoria veľkú časť našej miestnej darcovskej základne,“ potvrdila Radi.



Darcom sa môže stať každý, kto dosiahol vek 18 rokov, váži aspoň 50 kilogramov, neužíva pravidelne lieky, v posledných dvoch týždňoch pred darovaním krvi nebol chorý a v posledných šiestich mesiacoch nebol tetovaný. Každý darca pred samotným darovaním prejde vyšetrením, a to nielen z odobratej vzorky krvi, ale aj lekárom. Najbližšie darovanie krvi sa v Komárne uskutoční 19. marca.