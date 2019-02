Valentínsku kvapku krvi podporili Mondi SCP a OZ Ružomberčan Foto: ECO-Investment

Ružomberok 18. februára (OTS) - Na darovanie krvi boli pozvaní zamestnanci Mondi SCP a členovia OZ Ružomberčan. Pri tejto príležitosti darovala spoločnosť Mondi SCP zdravotníckemu personálu ústavu nové pracovné odevy. OZ Ružomberčan darovalo pre skvalitnenie pracovných priestorov na oddelení transfuziológie technické vybavenie. Darcovia, ktorí boli v piatok darovať krv, dostali tiež malé darčeky.,“ uviedol primár Ústavu klinickej hematológie a transfuziológie,," povedala zakladajúca členka OZNajbližší Deň zdravia v Mondi SCP bude 22. mája 2019. Ústav klinickej hematológie a transfuziológie príde so svojou mobilnou transfúznou stanicou v tento deň do Mondi SCP. Zamestnanci môžu tak priamo na pracovisku darovať krv.OZ Ružomberčan patrí k najväčším občianskym združeniam na Slovensku. V súčasnosti má viac ako šesť tisíc členov. Najviac, cez 4 800 členov, pochádza priamo z Ružomberka. Členovia sú aj z okolitých obcí - Likavka, Lisková, Liptovské Sliače, ale aj z Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša a z Bratislavy. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku, prispieva k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok.