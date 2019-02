M. Vallo: Situácia v Bratislave nebude ľahká, najrýchlejšia bude MHD

Primátor Bratislavy tak reagoval na spustenie dopravných uzáver pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.

Bratislava 15. februára (TASR) – Dopravná situácia v Bratislave nebude od piatka ľahká, mesto totiž čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii. Najrýchlejším spôsobom prepravy v meste bude MHD. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Reagoval tak na spustenie dopravných uzáver pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.



"Prosím všetkých Bratislavčanov o zhovievavosť, trpezlivosť, spoluprácu a toleranciu. Snažíme sa dosahy tejto situácie čo najviac zmierniť," povedal Vallo. Najrýchlejším spôsobom prepravy v dotknutom území bude podľa primátora MHD, a to aj vďaka novým vyznačeným pruhom určeným pre verejnú dopravu. Od pondelka 18. februára až do konca marca budú linky MHD 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť pre cestujúcich zadarmo. Mesto pripravilo aj záchytné parkoviská s kapacitou do 700 miest v blízkosti zastávok MHD.







Uzávera časti ulice Mlynské nivy potrvá jeden rok. V prvom polroku pôjde o jej úplnú uzáveru, počas druhého polroka bude ulica sprejazdnená pre MHD. Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky, práce sú rozdelené do šiestich etáp s tým, že dosah na dopravu sa pri ďalších uzáverách bude postupne znižovať. V prípade rekonštrukcie križovatky Prievoz zostanú na diaľnici D1 zachované všetky priame smery do Trnavy i do Petržalky. "Z Bajkalskej v smere od Ružinova bude možné odbočenie na Prístavnú aj do Petržalky. Povolený bude aj zjazd z Petržalky na Bajkalskú v jednom jazdnom pruhu a zjazd od Trnavy na Bajkalskú. Nebude však možné prejsť z Bajkalskej na obchvat smerom na Trnavu. Zo smeru Trnava a aj Petržalka sa nebude dať dostať priamo na Slovnaftskú, potrebné bude zísť na križovatku Bajkalská-Prievozská a na nej sa otočiť smerom na Slovnaftskú," vysvetlil Vallo.



V prípade rekonštrukcie časti Mlynských nív a budovania podzemného kruhového objazdu, bude všetka doprava vylúčená v úseku Svätoplukova-Karadžičova. Obchádzková trasa pre autá bude viesť po Košickej a Landererovej, vozidlá MHD a taxi budú mať povolenú jazdu po Páričkovej v oboch smeroch. Všetky obmedzenia v okolí Prievozu a Mlynských nív začnú postupne zavádzať od piatka a prvý veľký nápor na dopravu sa očakáva od pondelka rána.



Polícia žiada vodičov, aby od piatka nejazdili v dotknutých úsekov v Bratislave po pamäti, ale podľa nového dočasného dopravného značenia. Na vodičov taktiež apeluje, aby individuálnu automobilovú dopravu využívali v čo najmenšej miere a uprednostnili verejnú dopravu. "Pokiaľ budú vodiči vidieť na križovatkách policajtov, sú tam z dôvodu, aby zamedzili upchatiu jednotlivých križovatiek," povedal zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Tibor Sekula. Polícia bude využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti.



Viac informácií môže verejnosť nájsť na webe www.zvladneme.to, kde bude fungovať aj online prenos z kamier. Od pondelka bude k dispozícii aj informačná linka 0800 242 000, na ktorú môžu hlásiť vodiči problémy v doprave či svoje podnety.