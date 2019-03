Vallo: Nastala nová spolupráca medzi mestom, poslancami a starostami

Dlhé mesiace som zdôrazňoval hlavne tri veci – tím, plán a spoluprácu, lebo som vedel, že bez nich sa mesto riadiť nedá, uviedol Matúš Vallo.

Bratislava 12. marca (TASR) – V Bratislave nastala nová kvalita spolupráce medzi mestom i poslancami a rovnako dobrá je aj spolupráca s bratislavskými starostami. Pre TASR to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý zhodnotil svojich blížiacich sa 100 dní na poste šéfa bratislavskej samosprávy. Pri tejto príležitosti organizuje v utorok o 17.00 h v Justiho sieni v bratislavskom Primaciálnom paláci aj diskusiu s verejnosťou, kde chce predstaviť aj svoje doterajšie výsledky práce.



"Dlhé mesiace som zdôrazňoval hlavne tri veci – tím, plán a spoluprácu, lebo som vedel, že bez nich sa mesto riadiť nedá. Pre mňa to neboli kampaňové slová, ale bolo to hlboké presvedčenie. Plán Bratislava je základ, na ktorom sme postavili aj našu víziu lepšej Bratislavy a od prvého zastupiteľstva ho postupne realizujeme," skonštatoval pre TASR Vallo.



Tvrdí, že ako prvé si vytipovali opatrenia, ktoré potrebujú urobiť hneď na začiatku funkčného obdobia, aby sa ich efekt prejavil počas najbližších štyroch rokov. "Tie sme prijali už na prvých dvoch riadnych zastupiteľstvách. Či už je to zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy, zonácia bratislavského lesoparku, transparentné pravidlá na obsadzovanie manažmentov mestských podnikov a organizácií mesta, posilnenie mestskej polície alebo nový pružnejší systém obstarávania letnej a zimnej údržby," spresnil primátor.



Tieto opatrenia podľa jeho slov prešli v zastupiteľstve absolútnou väčšinou hlasov, čo má naznačovať, že nastala nová kvalita spolupráce medzi mestom a poslancami. Za rovnako dobrú považuje Vallo aj spoluprácu s bratislavskými starostami. "Prerokúvame spolu všetky dôležité opatrenia, ktoré sa týkajú mestských častí, pomáhali sme si navzájom zvládnuť zimnú údržbu, sformulovali sme spoločnú výzvu k štátnym lesom a veľmi dobre sme spolupracovali hlavne so starostami Ružinova a Vrakune pri príprave dopravných obmedzení v súvislosti s uzáverami Prístavného mosta a vo štvrti Mlynské nivy," vyhlásil Vallo.



V prípade rozpracovaných a pripravovaných projektov podľa jeho slov vedenie mesta intenzívne pracuje na tých, ktoré sa týkajú hlavne dopravy a verejných priestorov. Za najdôležitejšiu nateraz považuje parkovaciu politiku, ktorá má zásadne zmeniť pohyb áut po meste. "Taktiež mestský komunálny podnik, ktorý môže na novú úroveň posunúť zimnú aj letnú údržbu a tiež rekonštrukciu Karloveskej radiály. Z pohľadu verejných priestorov mám radosť z príprav urbanisticko-architektonickej súťaže na novú podobu Námestia SNP a Kamenného námestia a tiež kúpeľov Grössling," poznamenal primátor.



Vallo sa ujal funkcie primátora Bratislavy 7. decembra 2018. Vedenie hlavného mesta prezval po Ivovi Nesrovnalovi, ktorý bratislavskej samospráve šéfoval od 11. decembra 2014.