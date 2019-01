Vallo: Neprekvapuje ma, že sa Hlavná stanica do mája obnoviť nestihne

Za vyriešenie problému považuje primátor hlavného mesta len komplexnú rekonštrukciu celej stanice aj predstaničného námestia otvorenou architektonickou súťažou.

Bratislava 9. januára (TASR) – Primátora Bratislavy Matúša Valla neprekvapuje, že sa Hlavná stanica nestihne zrekonštruovať do začiatku májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Vyhlásenie zástupcov vlády i bývalého primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala z augusta 2018 o tom, že štát vyčlení 2,8 milióna eur na rekonštrukciu stanice a práce by chceli stihnúť do mája, vnímal len ako sľuby pred novembrovými komunálnymi voľbami.



"Ja som sa viackrát vyjadroval, že nepovažujem za riešenie Hlavnej stanice jej rôzne potemkinovské úpravy pred majstrovstvami sveta alebo pred predsedníctvom, ktoré načas spravia z Hlavnej stanice menšiu hanbu," povedal pre TASR Vallo. Za vyriešenie problému považuje len komplexnú rekonštrukciu celej stanice aj predstaničného námestia otvorenou architektonickou súťažou. "Som presvedčený, že Bratislavčania si nezaslúžia len stanicu, za ktorú sa budú menej hanbiť, ale stanicu, na ktorú budú môcť byť aj hrdí. Na tomto som pripravený aj s ministrom dopravy aj so Železnicami Slovenskej republiky spolupracovať," deklaruje primátor.



Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v stredu uviedol, že práce na Hlavnej stanici v Bratislave čiastkovo postúpili, do mája sa však zrekonštruovať nestihne. Šéf rezortu dopravy skonštatoval, že do mája sa môže stihnúť vypísať súťaž na osvetlenie, upratanie či toalety. "Poďme na to normálne, triezvo, koľko sa dá stihnúť do mája," poznamenal Érsek, podľa ktorého sa stihne prvá fáza procesov zahŕňajúca upratanie Hlavnej stanice. Skonštatoval, že finančné prostriedky v objeme 2,8 milióna eur na rekonštrukciu sú, nechce však vypísať súťaž, aby neboli okolo stanice postavané konštrukcie.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), minister dopravy Árpád Érsek a bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal koncom augusta 2018 vyhlásili, že vláda vyčlení 2,8 milióna eur na rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave.



Predseda vlády nazval Hlavnú stanicu "vstupnou bránou a prvou vizitkou krajiny", preto je podľa neho potrebná jej obnova. "Veľa rokov je táto stanica predmetom kritiky jej stavu, je poznačená dlhodobými spormi ľudí, ktorí chceli v tomto prostredí realizovať revitalizáciu, ale dodnes sa tak nestalo. Sme preto povinní túto stanicu vynoviť," povedal v auguste s tým, že si želá, aby práce na rekonštrukcii mohli začať čo najskôr a podarilo sa ich dokončiť ešte pred začiatkom májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku. TASR požiadala o aktuálne stanovisko Úrad vlády SR, doteraz však nereagoval.