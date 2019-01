Vallo: Tak rozsiahle dopravné obmedzenia nemuseli v Bratislave nastať

Uzávera ulice Mlynské nivy bude na dobu jeden rok. Prvého polroka pôjde o úplnú uzáveru ulice, druhý polrok bude táto ulica sprejazdnená pre MHD.

Bratislava 22. januára (TASR) – Tak rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré budú v Bratislave od polovice februára, nemuseli podľa bratislavského primátora Matúša Valla nastať, ak by bývalé vedenie hlavného mesta neodkladalo dopravné uzávery aj pre minuloročné komunálne voľby. Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal argumentuje, že sa vždy drží zásady hľadať riešenia a nie vinníkov.



Citeľné dopravné obmedzenia nastanú v Bratislave pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz) a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. "Vedelo sa, že jedna aj druhá stavba sa realizuje, že stavitelia majú záväzky voči štátu i mestu a bez uzáver v okolí Prístavného mosta a Mlynských nív sa stavby robiť nedajú," uviedol Vallo. Mesto tvrdí, že nastala situácia, kedy dopravné uzávery nie je už možné ďalej odkladať.



Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pre TASR uviedol, že o významných dopravných investíciách v centre mesta a s nimi spojených opatreniach hlavné mesto informovalo v dostatočnom predstihu. Zároveň tvrdí, že z jeho iniciatívy sa uskutočnilo stretnutie s investorom aj za účasti nastupujúceho primátora Valla, kde bol podrobne informovaný. "Moja zásada je vždy hľadať riešenia a nie vinníkov. Bolo by nedobré pre Bratislavu, ak by volebná téza Matúša Valla "mám tím a plán" sublimovala už pri prvom probléme," skonštatoval Nesrovnal.



Uzávera ulice Mlynské nivy bude na dobu jeden rok. Prvého polroka pôjde o úplnú uzáveru ulice, druhý polrok bude táto ulica sprejazdnená pre MHD. Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky. Práce budú rozdelené do šiestich etáp a každá ďalšia etapa bude pre dopravu využívať aj stavby, ktoré sú postavené v predchádzajúcej etape. Dosah na dopravu sa tak má pri ďalších uzáverách postupne znižovať. Obmedzenia budú mať podľa mesta negatívny dosah na dopravu vo viacerých častiach Bratislavy. Zaťažená bude najmä mestská časť Ružinov a ulice Gagarinova, Landererova či Bajkalská. "To, čo dnes zažívame ako najhoršiu dopravnú situáciu dvakrát denne, ráno a večer, očakávame, že bude počas celého dňa," upozorňuje starosta Ružinova Martin Chren.



Magistrát verejnosť vyzýva, aby najbližšie mesiace preferovala na presun verejnú dopravu. Mesto zároveň plánuje zriadiť na niektorých úsekoch bus pruhy a taktiež chce budovať záchytné parkoviská. Na križovatke Uzbecká-Vrakunská nainštaluje inteligentné semafory, ktoré budú prednostne púšťať MHD. O niekoľko dní spustí mesto k dopravným obmedzeniam aj informačnú kampaň.