Vandal v R. Sobote nastriekal na kostol vulgárny nápis v maďarčine

Páchateľ je zatiaľ neznámy.

Rimavská Sobota 21. mája (TASR) – Vulgárny nápis v maďarskom jazyku, doplnený satanistickými symbolmi v podobe prevráteného kríža a čísla 666, nastriekal zatiaľ neznámy páchateľ na rímskokatolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote. Ako TASR v tejto súvislosti informoval náčelník mestskej polície Peter Berecz, zo záznamov kamerového systému zistili, že ku skutku došlo v sobotu 19. mája medzi 21.38 a 21.41 h.



"Momentálne analyzujeme zábery zo siedmich kamier, ktoré nám monitorujú prístupové cesty k Hlavnému námestiu a k týmto priestorom. Zatiaľ nemáme žiadnu stopu," uviedol náčelník s tým, že výhľad na miesto činu sčasti zakrývajú stromy a viditeľnosť na kamerovom zázname navyše ovplyvnil silný dážď.



Podľa farára a dekana rimavskosobotskej rímskokatolíckej farnosti Rastislava Poláka je tento čin možno aj obrazom spoločnosti, v ktorej žijeme a ktorá si neváži ľudské hodnoty. "Nie je to len o tom, že je to boží stánok, ale aj národná kultúrna pamiatka. Dá sa preto na to pozerať nielen z náboženského hľadiska, ale aj z historického, že je to vandalizmus a znehodnotenie pamiatky v centre mesta," podotkol.



Dodal tiež, že zatiaľ nemajú vyčíslenú škodu, ktorá nastriekaním nápisu vznikla, a ešte nepodali trestné oznámenie. "Zvážime to na základe toho, či na kamerových záznamoch bude vidieť nejakého podozrivého," zakončil Polák.