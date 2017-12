Varené víno na novoročné oslavy v Hnúšti pripravuje primátor Bagačka

Primátor Hnúšte varenie vína považuje už za milú tradíciu a nechce touto záležitosťou na Silvestra zaťažovať iných ľudí, keďže je to čas, kedy sa každý chce venovať sebe a svojim blízkym.

Hnúšťa 1. januára (TASR) – Varené víno na oslavy nového roku v Hnúšti na severe Rimavskosobotského okresu pravidelne pripravuje samotný primátor mesta Michal Bagačka. Ako uviedol pre TASR, považuje to už za milú tradíciu a nechce touto záležitosťou na Silvestra zaťažovať iných ľudí, keďže je to čas, kedy sa každý chce venovať sebe a svojim blízkym.



„Za 15 rokov môjho 'primátorovania' som minimálne desať alebo jedenásťkrát s manželkou, rodinou a priateľmi takto pripravoval varené víno. Vytvorila sa okolo toho dobrá partia a beriem to už ako normálnu súčasť Silvestra. Myslím si, že aj ľudia to celkom oceňujú,“ priblížil Bagačka s tým, že uvarené víno vždy prinesú na námestie, kde ho podávajú.



Na tohtoročného Silvestra pripravili približne 50 litrov. „Príprava takéhoto množstva vína nám zabrala približne hodinu až hodinu a štvrť. Myslím si, že táto akcia sa celkom osvedčila a pokiaľ budem primátorom, rád by som v nej pokračoval,“ dodal.