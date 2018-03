Väznicu v Dubnici nad Váhom by mali skolaudovať do konca marca

Ústav je v súčasnosti profilovaný pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia.

Bratislava 25. marca (TASR) - Väznica v Dubnici nad Váhom bola zriadená v roku 1971, keď väzenstvo prevzalo nevyužité ubytovne zbrojárskeho podniku s tým, že odsúdení budú prednostne pracovať pre jeho potreby.



"Prístavbami, rekonštrukciami i novou výstavbou sa v priebehu nasledujúcich rokov vytvorili podmienky, ktoré vyhovovali výkonu trestu odňatia slobody odsúdených mužov zaradených do druhej nápravnovýchovnej skupiny (dnešný stredný stupeň stráženia). V roku 1983 sa dokončila komplexná prestavba ubytovní odsúdených. V ďalších rokoch sa rekonštruovalo a upravilo zdravotnícke zariadenie, postavila sa viacúčelová sála slúžiaca ako jedáleň a kinosála pre odsúdených a nové školské stredisko," uviedol pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.



Pokračoval, že v roku 1993 bol ústav reprofilovaný na výkon trestu odňatia slobody mužov zaradených do prvej nápravnovýchovnej skupiny (dnešný minimálny stupeň stráženia). V roku 2004 ústav prevzal bezodplatne na základe zmluvy o prevode nehnuteľného majetku štátu tri bývalé nemocničné budovy od Krajského úradu v Trenčíne. V roku 2011 bola schválená Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020, v rámci ktorej bola odsúhlasená aj rekonštrukcia objektov a signálno-bezpečnostnej techniky v ústave v Dubnici nad Váhom.



Na základe úspešne zrealizovaného obstarania zhotoviteľa stavby bola v novembri 2015 uzatvorená zmluva o dielo. Realizáciu stavebných a montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení si zmluvní partneri stanovili dohodou do 900 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. "Súčasťou rekonštrukcie okrem objektov bývalej nemocnice je aj výstavba časti ohradného múru, vybudovanie novej strážnej veže, nového vchodu pre vstupujúce osoby, ako aj rekonštrukcia signálno-bezpečnostnej techniky ústavu," priblížil Baláž.



Celkový rozpočet diela predstavoval 5,8 milióna eur. "Fyzické prevzatie staveniska zhotoviteľom sa uskutočnilo v januári 2016, kedy sa začalo aj so samotnou rekonštrukciou. V súčasnosti už v ústave prebieha preberacie konanie všetkých rekonštruovaných objektov medzi investorom a dodávateľom. Predpokladaný termín ich skolaudovania je do konca marca tohto roka. Zrealizovanou rekonštrukciou sa jednak zvýši ubytovacia kapacita ústavu o 172 miest na celkovú kapacitu 704 miest, skvalitnia sa podmienky ubytovania odsúdených a vytvoria sa priestory na zaobchádzanie s odsúdenými prostredníctvom kultúrno-osvetovej práce, vzdelávania, duchovnej starostlivosti a individualizácie výkonu trestu odňatia slobody v špecializovaných oddieloch," dodal Baláž. V neposlednom rade sa podľa neho zásadne zmodernizuje signálno-bezpečnostná technika zohľadňujúca ciele koncepcie väzenstva.



Ústav je v súčasnosti profilovaný pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia. Je v ňom systemizovaných 200 funkčných miest príslušníkov zboru a 26 zamestnancov zboru. Celková súčasná kapacita ústavu do ukončenia rekonštrukcie je 394 miest, pričom aktuálne je v ňom umiestnených 393 odsúdených.