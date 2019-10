Včely z najvyššie položenej včelnice na zimu zmenili adresu

Štrbské Pleso 20. októbra (TASR) - Skrátiť čas zimovania, uľahčiť jarný rozvoj a dať včelám príležitosť načerpať dostatok síl. To sú dôvody, pre ktoré včely z najvyššie položenej včelnice na Slovensku, umiestnenej na streche jedného z hotelov na Štrbskom Plese, na zimu zmenili svoju trvalú adresu. Uplynulý rok včely ostávali vo svojich úľoch v nadmorskej výške 1346 metrov aj počas zimy. „Nakoľko na Štrbskom Plese sú extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve prezimovanie na nižšie položenom mieste včelám zabezpečí skorší prísun výživy v podobe peľu či nektáru, i lepší rozvoj včelstva,“ zdôvodnila riaditeľka hotela Fis Erika Fočárová.



Včely teda presťahovali do nižšie položenej včelnice v nadmorskej výške 920 metrov nad morom, kde bude počas celej zimy o ne dobre postarané, a to priamo hotelovým včelárom. Na prechodnú adresu sa malo včelstvo sťahovať už skôr, situáciu však komplikovalo počasie. „Museli sme počkať na teplejšie dni, aby sme im spôsobili čo najmenej stresu zo sťahovania. Chceme, aby sa včielky cítili dobre, a preto aj starostlivosť o ne riešime s čo najväčšou citlivosťou,“ vysvetľuje Fočárová.



Potvrdila sa podľa nej aj prognóza odborníkov, ktorá bola vyslovená na začiatku projektu, o tom, že včelám sa v najvyššie položenej včelnici bude dobre dariť. V tomto roku priniesli približne 70 kíl medu. Okrem znášky medu sa však podieľali aj na opeľovaní rastlín v okolí, čím podľa riaditeľky veľmi pomohli aj tatranskej prírode. Hneď ako zo Štrbského Plesa zmizne sneh a začnú kvitnúť prvé rastliny, včely sa do najvyššie položenej včelnice na Slovensku opäť vrátia.



„V poslednom čase sa veľa hovorí o vymieraní včelstiev a ich dôležitosti pre ľudstvo. Projekt 'Včely v horách' chce byť jedným z tých, ktoré ukážu cestu, ako malým, usilovným tvorom pomôcť,“ dodáva Fočárová. Projekt začali realizovať v Tatrách pred rokom, úle s ľudovými motívmi sú umiestnené na streche v zadnej časti hotela tak, aby mali včely možnosť vyletieť priamo do lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci s Občianskym združením Apis Carpatica.