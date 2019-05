Vďaka eurofondom pribudne v nemocnici v Komárne nový urgentný príjem

Svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu odovzdal aj Peter Farkas. Podľa jeho slov by práve Komárno malo ísť príkladom v účasti v eurovoľbách.

Komárno 25. mája (TASR) - Sobotné voľby do Európskeho parlamentu majú v Komárne pokojný priebeh. Členovia okrskovej komisie číslo 3 sídliacej v priestoroch Združenej strednej školy obchodu a služieb by privítali vyšší záujem občanov o eurovoľby. Prekvapilo ich, že k volebným urnám zatiaľ prichádzajú skôr staršie ročníky. Rovnako hodnotili doterajší priebeh volieb aj členovia okrskovej komisie číslo 29 na Základnej škole Komenského v Komárne.



„Voľby sú veľmi pokojné, bez akýchkoľvek incidentov. Účasť nie je vysoká, voliť chodia skôr staršie narodení voliči,“ zhodli sa členovia okrskovej komisie.



Svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu odovzdal aj Peter Farkas. Podľa jeho slov by práve Komárno malo ísť príkladom v účasti v eurovoľbách. „Naše mesto sa môže pochváliť jedinečným Nádvorím Európy, kde každá z vyše 40 postavených budov reprezentuje architektúru a stavebné slohy typické pre takmer všetky európske štáty. Zastúpené sú tu i také krajiny ako Island, Grónsko, Vatikán. Dá sa teda povedať, že máme k Európe bližšie, ako ktorékoľvek iné mesto na Slovensku,“ povedal Farkas.



Pozitíva vyplývajúce z členstva v Európskej únii vidia nielen obyvatelia Komárna, ale aj návštevníci mesta. Z eurofondov bola zrekonštruovaná budova národnej kultúrnej pamiatky - kasární, začala sa výstavba objektu urgentného príjmu v Nemocnici Komárno. Ukončená by mala byť v marci 2021, celkové náklady sú vyčíslené na vyše 9 miliónov eur.