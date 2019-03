Vďaka prameňu nad Rožňavským Bystrým sa vraj ženám rodia dvojčatá

Hoci ide len o povesť, obec s približne 600 obyvateľmi sa môže pochváliť naozaj hojným výskytom dvojičiek.

Rožňavské Bystré 21. marca (TASR) – Ak sa z neho žena napije, do roka bude mať dvojčatá. Toto tvrdí miestna povera o prameni v horách nad dedinou Rožňavské Bystré v okrese Rožňava. Hoci ide len o povesť, obec s približne 600 obyvateľmi sa môže pochváliť naozaj hojným výskytom dvojičiek.







Tento trend je podľa starostky Želmíry Gonosovej v dedine badateľný najmenej sto rokov. „Samozrejme, asi za tým nebude voda z prameňa, to je zrejme len povera. Je však pravda, že dvojičiek je u nás naozaj dosť a stretnúť ich nie je nič výnimočné,“ uviedla starostka. Najviac dvojčiat bolo podľa jej slov v rámci novodobej histórie v 90. rokoch minulého storočia, keď ich bolo viac ako 25 párov. Mimochodom, i sama starostka má synov – dvojičky.



Aj viacerí ďalší obyvatelia Rožňavského Bystrého potvrdili jej slová. „Áno, je to pravda, je tu veľa dvojčiat, aj v minulosti to tak bolo. Samozrejme, niektorí už pomreli, ale stále je tu veľa takýchto ľudí. Máme tu i malé dvojičky, osemročné,“ uviedla dlhoročná obyvateľka dediny Viera Molnárová. Dodala, že aj jej bratia sú dvojčence a v dedine pozná prípad, keď žena, pochádzajúca z dvojičiek, má syna, ktorému manželka tiež porodila dvojčatá.



Vodu zo spomínaného prameňa okúsila i herečka Petra Palevičová. „Šla som sa tam pozrieť a aj som sa napila. Zatiaľ to nezaúčinkovalo, nenarodilo sa mi nič,“ povedala herečka s úsmevom.



Svoju návštevu Rožňavského Bystrého však podľa vlastných slov neľutuje a návštevu tohto kúta Slovenska odporúča aj iným. „Príroda je tam veľmi pekná, rovnako ako aj celá oblasť, kde sú veľmi krásne zákutia. Bola som tam niekoľkokrát a opäť sa tam rada vrátim, pretože vždy tam človek môže objaviť a vidieť niečo nové,“ podotkla Palevičová.



Podľa niektorých miestnych obyvateľov však za veľký výskyt dvojičiek nemôže voda, ale genetika. Tvrdia totiž, že v minulosti žili v Rožňavskom Bystrom dva početné rody, ktoré to vraj mali „v krvi“, teda v génoch. Napriek tomuto vysvetleniu však dámy, ktoré túžia po dvojičkách, môžu vodu z prameňa skúsiť, a ktovie – možno naozaj zaúčinkuje.