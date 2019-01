Na týchto miestach v Bratislave sa v sobotu večer električky nedočkáte

Dôvodom je Ples v opere.

Bratislava 12. januára (TASR) - V sobotu večer približne od 18. h. do 20.30 h. bude v Bratislave vylúčená premávka električiek na Mostovej a Jesenského ulici z dôvodu konania Plesu v opere. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.



Linka 4 pôjde v smere do Dúbravky od zastávky Kamenné nám. po trase Nám. SNP, Kapucínsku a tunel.



Linka 8 pôjde z Ružinova od zastávky Poštová, Martinus cez Kapucínsku, tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie a odtiaľ stálou trasou do Ružinova.



Autobusové linky 29 a 70 zastavia počas výluky v smere k Mostu SNP mimoriadne aj na zastávke Nám. Ľ. Štúra (ako linka N33), ktorá sa v súčasnosti nachádza na Vajanského nábreží pred križovatkou s Kúpeľnou ulicou.



Električkové zastávky SND, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP a Chatam Sófer v smere do Karlovej Vsi nebudú obsluhované.