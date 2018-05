Večerné čítanie sa v L. Mikuláši uskutoční až na troch miestach

Milovníci literatúry môžu zavítať do okresnej knižnice, kultúrneho centra a do priestorov bývalého jezuitského kláštora.

Liptovský Mikuláš 15. mája (TASR) - Večerné čítanie z kníh európskych autorov v rámci projektu Noc literatúry 2018 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši na troch miestach - v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého, v Kultúrnom centre Diera do sveta a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ). Ukážky z kníh prečítajú miestni priaznivci literatúry v stredu 16. mája. TASR o tom za organizátorov informovala vedúca útvaru archívu a knižnice SMOPaJ Eva Greschová.



Milovníci kvalitnej literatúry sú pozvaní nielen do okresnej knižnice a kultúrneho centra, ale aj do priestorov bývalého jezuitského kláštora, súčasného sídla Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. "V múzeu sa môžu návštevníci tešiť o 20. h na čítanie ukážok z diel Hendrika Groena Tajný denník Hendrika Groena, Paola Cognettiho Osem hôr, Antoniho F. Ossendowskiho Krajinou ľudí, zvierat a bohov a Goncala M. Tavaresa Štvrť. Čítajúcimi budú pracovníci múzea Eva Farkašovská, Ján Lakota, Miroslava Nekorancová a Želmíra Rybková," priblížila vedúca útvaru archívu a knižnice.



Večerné čítanie sa uskutoční okrem Liptovského Mikuláša aj v ďalších 17 mestách na Slovensku, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Modre, Nitre, Piešťanoch, Poprade, Považskej Bystrici, Senci, Trenčíne, Trnave, Žiline a Leviciach.