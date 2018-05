Vedci SAV skúmajú biomateriály pre obnovu mozgových buniek

Počas najbližších troch rokov sa budú slovenskí vedci spolu so zahraničnými partnermi venovať cielenému dizajnu a príprave nových bionanomateriálov.

Košice 30. mája (TASR) – Experimentálni fyzici Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach skúmajú v rámci medzinárodného projektu biomateriály, ktoré by mohli pomôcť pri obnove mozgových buniek po mŕtvici. Cieľom je použiť nanotechnológie na cielené dodanie terapeutických rastových faktorov obalených do magnetických bionanomateriálov do poškodeného mozgu, kde bude následne spustená obnova poškodeného tkaniva.



"Počas najbližších troch rokov sa budeme spolu so zahraničnými partnermi venovať cielenému dizajnu a príprave nových bionanomateriálov, ktoré sú určené pre liečbu ischémií, nedostatočného prekrvenia mozgu. Očakávame, že výskum povedie k novým medicínskym produktom, ktoré budú pripravené na testovanie v predklinických štúdiách," uviedol Peter Kopčanský, spolukoordinátor projektu a riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.



Výskumná skupina tohto ústavu uspela vo výzve EuroNanoMed III, a získa tak finančnú injekciu z fondov EÚ s prispením Predsedníctva SAV. Projekt "Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgových buniek a zobrazovanie stavu po mŕtvici" koordinuje Anna Rosellová, vedúca Neurovaskulárneho výskumu v barcelonskom inštitúte Vall d'Hebron Research Institute. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



Konzorcium vedcov, ktorí pracujú na projekte, tvoria slovenskí experimentálni fyzici, vedci z Inštitútu materiálového výskumu v Barcelone, Univerzity v Artois vo Francúzsku, Nemocnice Sv. Rafaela v talianskom Miláne a z poľskej spoločnosti PureBiologics.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je každoročne až 15 miliónov ľudí postihnutých mozgovou príhodou a práve oprava poškodeného tkaniva poskytuje možnosti na liečbu pacientov rozšírením terapeutického časového okna.