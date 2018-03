Vedci z Prešovskej univerzity zaznamenali invázny druh muchy

Kým naše pôvodné druhy tejto čeľade sa spravidla živia a reprodukujú na hnijúcom ovocí, tento napáda ešte nedozreté zdravé ovocie

Prešov 15. marca (TASR) - Na školskom pozemku Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, ktorý slúži na vedecké účely, zaznamenali vedci z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) nebezpečný druh inváznej muchy Drosophila suzukii. Ide o škodcu, ktorý napáda ešte nedozreté zdravé ovocie. Informoval o tom tajomník fakulty Tomáš Burger.



Slovenský názov dvojkrídlovec ešte nemá, ale zástupcovia tejto čeľade sú u nás známi ako octové či ovocné mušky. "Tento druh je oproti našim bežným druhom výnimočný. V prvom rade to je nepôvodný druh pochádzajúci z Ázie, ktorý sa nekontrolovateľne šíri po celom svete. Druhové meno evokuje motorky a automobily japonskej značky, s ktorými má táto mucha spoločnú okrem mena aj krajinu pôvodu," priblížil Jozef Oboňa z Katedry ekológie FHPV PU. Doplnil, že ide o významného škodcu mnohých druhov ovocia.



Kým naše pôvodné druhy tejto čeľade sa spravidla živia a reprodukujú na hnijúcom ovocí, tento napáda ešte nedozreté zdravé ovocie. "Samica svojím kladielkom penetruje jeho povrch a nakladie doň vajíčko. Kladielko, ktoré pri troche fantázie pripomína motorovú pílu, odlišuje samice tohto druhu od ostatných, zatiaľ čo samec je charakteristický čiernymi bodkami na krídlach," objasnil Peter Manko z Katedry ekológie FHPV PU. Dodal, že samička je za svojho života schopná naklásť až 300 vajíčok a rýchlo sa reprodukuje. Spôsobuje obrovské škody na broskyniach, jahodách, malinách, čerešniach, jablkách, viniči, čučoriedkach a inom ovocí po celom svete.



Keďže je škodca prítomný aj na Slovensku, podľa vedcov je veľmi dôležité venovať mu dostatočnú pozornosť, zachytávať trendy jeho šírenia a spolu s ďalšími informáciami minimalizovať jeho negatívne vplyvy. "V minulom roku sme v rámci Prešova síce zaznamenali iba niekoľko jedincov, no vďaka tomu, čo o tomto druhu vieme, v krátkej budúcnosti očakávame rapídny nárast populácie a s tým spojené problémy," poznamenal Oboňa.



Vedci z Katedry ekológie FHPV PU sa venujú mnohým zaujímavým témam, okrem biologických invázií sa už niekoľko rokov zaoberajú výskumom a šľachtením liečivých rastlín. Vlani vyšľachtili nový unikátny druh mäty piepornej s názvom Kristínka s veľmi vysokým obsahom mentolu. Pred dvomi rokmi sa zaslúžili o priznanie patentu za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných látok z plodov liečivých rastlín. Technológia pomocou vymrazovacieho sušenia, ktorá môže nájsť svoje uplatnenie v medicíne, oslovila aj Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).