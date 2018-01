Vedenie košickej UNLP odvolalo primára kliniky plastickej chirurgie

Dôvodom má byť problém s operáciami zahraničných pacientov.

Košice 31. januára (TASR) - Vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura odvolalo primára Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Dôvodom má byť problém s operáciami zahraničných pacientov. O prípade ako prvý informoval Týždenník TREND na svojej webstránke.



Podľa neho malo dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaných agentúrou New Look Holiday, ktoré mali platiť násobne vyššie sumy, ako sú uvedené v oficiálnom cenníku kliniky.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková, nemocnica nemá a nikdy nemala podpísanú zmluvu s agentúrou New Look Holiday.



"Vedenie nemocnice sa o problematike dozvedelo len pred niekoľkými dňami. Následne sme okamžite spustili interné vyšetrovanie, ktoré ešte nie je ukončené. Na základe prvých poznatkov bol z funkcie odvolaný primár kliniky. Takisto začíname pracovnoprávny postup voči kolektívu kliniky a iným pravdepodobne zainteresovaným zamestnancom. Každý z nich bude predvolaný na individuálny rozhovor, aby sa k danej veci vyjadril. Taktiež pristupujeme k pozastaveniu plánovaných operačných výkonov pre samoplatcov na našej klinike do odvolania," povedala pre TASR Stašková s tým, že UNLP Košice podáva v predmetnej veci trestné oznámenie.