Vedenie mesta Piešťany predstavilo najbližšie priority

Medzi najbližšie priority mesta patrí podľa primátora koncepcia statickej a dynamickej dopravy.

Piešťany 8. apríla (TASR) – Vedenie mesta Piešťany na čele s primátorom Petrom Jančovičom sa v pondelok stretlo s médiami, aby zhodnotilo prvé štyri mesiace od nástupu do funkcie, súčasnú situáciu na mestskom úrade a informovalo o grantoch z Európskej únie a najbližších prioritách mesta.



Podľa slov primátora muselo nové vedenie riešiť hneď po nástupe množstvo problémov, ktoré zdedilo. "Jedným z vážnych problémov bola materská škola na Ružovej ulici, ktorú sme museli dočasne uzatvoriť, keďže v nej boli deti bez kolaudácie. Tá bola úspešná a deti sú v škôlke opäť nasťahované," uviedol primátor. Ako ďalej dodal, mesto okrem iných problémov bojuje s čiernymi stavbami a takisto sa rozhodlo neprevziať opravené chodníky na Sasinkovej ulici, kde zhotoviteľovi účtuje za každý deň omeškania 130 eur.



Medzi najbližšie priority mesta patrí podľa primátora koncepcia statickej a dynamickej dopravy. "Budeme musieť riešiť aj územný plán, dokončiť projekty, z ktorých vyzdvihujem rekonštrukciu Kolonádového mosta, a dôležité je sfunkčniť mestský úrad," doplnil Jančovič.



Na Kolonádový most získalo mesto Piešťany 950.000 eur z Ministerstva kultúry SR. "Vysúťažená suma na kompletnú rekonštrukciu je na úrovni 1,7 milióna eur. Chýbajúce zdroje získame z nedočerpaného úveru z minulého roka vo výške 600.000 eur a ďalšie financie získame z predaja majetku," spresnil primátor.



Medzi plánovanými prioritami sú takisto polopodzemné kontajnery. "Tento rok by sme mali pripraviť štúdiu na časť mesta a v ďalšom by malo prísť k realizácii. Ďalšou investíciou by malo byť pokračovanie cyklochodníka pri potoku Dubová, ako aj revitalizácia mestského parku, s ktorou sa už začalo," informoval Jančovič.