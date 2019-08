Vedľa skokanských mostíkov na Štrbskom Plese stavajú vyhliadkovú vežu

Veža s priemerom pôdorysu viac ako 33 metrov bude vysoká niečo cez 53 metrov.

Štrbské Pleso 14. augusta (TASR) – Na Štrbskom Plese, vedľa areálu skokanských mostíkov, stavia súkromný investor novú náučno-vyhliadkovú vežu. Štefan Bieľak z Obecného úradu v Štrbe pre TASR uviedol, že veža s priemerom pôdorysu viac ako 33 metrov bude vysoká niečo cez 53 metrov.



„Bude mať desať podlaží, respektíve úrovní, a štyri vyhliadkové plošiny, ktorých súčasťou bude aj adrenalínová sieť a presklená podlaha na špici vyhliadky. Vstup do únikového schodiska je pritom navrhnutý ako tobogan,“ priblížil Bieľak. Dĺžka špirálovo – visutej vnútornej lávky bude 580 metrov od úrovne terénu po hornú vyhliadkovú plošinu. Kapacita vyhliadkovej veže je takmer 500 návštevníkov.



„Vo veži sa bude nachádzať vstup s pokladňou a zázemím, múzeum Tatranského národného parku (TANAP-u), kaviareň, denná miestnosť či darčekový obchod a toalety. Zároveň tam má byť sklad, miestnosť pre upratovačku a zázemie pre zamestnancov,“ doplnil Bieľak.



Investorom je spoločnosť High Tatras Tower s.r.o. z Popradu, tá na otázky TASR ohľadom nákladov na výstavbu či termínu dostavby doposiaľ neodpovedala.



Veža sa bude nachádzať vľavo od areálu skokanským mostíkov. Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka ide o odprírodnenú plochu bývalého ihriska, ktorá sa nachádza v intraviláne obce. „Momentálne je to v 3. stupni ochrany prírody, my to chceme v novom návrhu zonácie vyňať z ochrany a dať to do vnútorného ochranného pásma 2. stupňa, keďže tam už sa nachádzajú rôzne stavby. Drvivú väčšinu kompetencií, ako to tam vyzerá, si tak prevezme samospráva. V našom odbornom stanovisku sme limitovali akurát výšku, aby to nejakým spôsobom vizuálne zle nepôsobilo. Je to ale podstatne nižšie, ako skokanské mostíky, takže tam problém tiež nebol,“ skonštatoval Majko. Ochranári momentálne zisťujú, či sa ich podmienky premietli aj do stavebného povolenia.