Veľa návštevníkov Tatier využíva možnosť voliť s voličským preukazom

Voliť prišli okrem miestnych jednak lyžiari, ale aj turisti, či občania, ktorí do Tatier zavítali na wellness pobyt.

Tatranská Lomnica 16. marca (TASR) – Vo Vysokých Tatrách sa počas volieb často stretávajú s množstvom voličov, ktorí do jednotlivých miestností zavítajú s voličským preukazom. Inak tomu nebolo ani počas sobotňajších prezidentských volieb v Tatranskej Lomnici, kde chodili návštevníci voliť už od rána. Pre TASR to potvrdil predseda volebného okrsku číslo 5 Róbert Jurečka.



Voliť prišli okrem miestnych jednak lyžiari, ale aj turisti, či občania, ktorí do Tatier zavítali na wellness pobyt. „Tým, že sme v Tatrách, a že tu máme to lyžiarske stredisko, tak je to každoročne štandard, že ľudia využívajú voličské preukazy. Sme na to pripravení, keďže sa to opakuje a voličských lístkov máme dosť,“ ubezpečil Jurečka s tým, že zvyčajne tvoria voliči s preukazmi zhruba tretinu zo všetkých voličov. Dodal, že v Tatranskej Lomnici je oprávnených voliť zhruba 1100 obyvateľov. „Máme tu však voličov z celej krajiny, od Partizánskeho až po Prešov. Chodia už od rána, dá sa povedať, že ich bolo už niekoľko desiatok,“ doplnil predseda volebnej komisie. Podľa neho zvyknú s voličskými preukazmi chodiť hneď zrána, prípadne popoludní, keď sa zavrie lyžiarske stredisko.



„Myslím si, že každý občan by mal ísť voliť. Vedeli sme, že budeme v Tatrách, tak som si v Prešove vybavila voličský preukaz, aj manželovi,“ uviedla Alžbeta Imrichová, ktorá neprišla voliť s preukazom prvýkrát, keďže do Tatier chodia pomerne často. Ako dodala, prišla voliť hlavne pre to, že chce zmenu. Svoj hlas vhodila do urny ešte ráno, aby stihli s manželom výlet do hôr. „Využil som túto možnosť, pretože si myslím, že voliť je správne. Manželka si na rozdiel odo mňa nestihla vybaviť voličský preukaz, takže volím sám,“ povedal Jaroslav Záhradník zo Špačiniec pri Trnave, ktorý mimo svojho bydliska volil prvýkrát a v Tatrách je na rekreačnom pobyte.



Možnosť voliť s preukazom využilo aj niekoľko lyžiarov. Niektorí z opýtaných si svoju občiansku povinnosť splnili hneď ráno, iní sa voliť chystajú poobede, našli sa však aj takí, ktorí sa stihnú vrátiť domov, kým sa volebné miestnosti zatvoria. „Ja už som bol voliť v Novej Lesnej hneď ráno, ešte pred lyžovačkou. Treba ísť voliť a vyhovuje mi, že mám takúto možnosť. Pravidelne jazdím po Slovensku, takže nie je to prvýkrát, čo mám so sebou voličský preukaz,“ povedal Jaroslav Bretschneider od Trenčína. Svojho kandidáta mal už vybratého dávnejšie, takže sa nerozhodoval na poslednú chvíľu a verí, že ten, komu dal svoj hlas, aj vyhrá.



Medzi lyžiarmi – voličmi sa objavila aj dvojica mladých mužov z Bratislavy, ktorí takto nevolia často. „Myslím si, že každý by mal vyjadriť svoj názor. Vedel som dopredu, že tu budem, takže nebol problém vybaviť si preukaz,“ konštatoval Martin Gavuliak. „Voliť ešte len pôjdeme. Prezident je reprezentatívna funkcia, a je to nejaká kontrola pre ostatné orgány moci, takže je dôležité, aby sme si zvolili dobrého prezidenta,“ dopĺňa ho Ivan Tarabčík.



Tatranská Lomnica nie je jedinou tatranskou osadou, kde môžu voliči až do 22. hodiny vhodiť svoj hlas do urny. Dohromady je na území mesta šesť volebných okrskov, ďalšie sú v Dolnom a Starom Smokovci, v Tatranskej Kotline, vo Vyšných Hágoch a v Tatranskej Polianke.