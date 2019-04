Nezvestného turistu našli vo Veľkej Fatre horskí záchranári mŕtveho

Muž sa údajne vydal na túru do oblasti Suchého vrchu, odkiaľ mal pokračovať k salašu pod Suchým. Keď sa z víkendovej túry nevrátil a neprišiel ani do práce, príbuzní ohlásili jeho nezvestnosť.

Veľká Fatra 1. apríla (TASR) – Horských záchranárov z oblastného strediska Veľká Fatra v pondelok požiadala polícia zo Slovenskej Ľupče o pomoc pri pátraní po 47-ročnom turistovi zo Slovenska. Muž sa údajne vydal na túru do oblasti Suchého vrchu vo Veľkej Fatre, odkiaľ mal pokračovať k salašu pod Suchým. Keď sa z víkendovej túry nevrátil a neprišiel ani do práce, príbuzní ohlásili jeho nezvestnosť. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



"Polícia vykonala lokalizáciu jeho mobilného telefónu. Do terénu bolo vyslaných 11 záchranárov HZS s tromi služobnými psami a zároveň sme o súčinnosť požiadali letku Ministerstva vnútra SR. Záchranári v dvoch pozemných skupinách prepátrali oblasti smerom z Necpalskej doliny k salašu pod Suchým a z Gaderskej doliny, Vrátnou dolinou rovnako k salašu. HZS našla počas pozemného pátrania osobné veci nezvestného," uvádza HZS.



Za pomoci leteckej techniky prepátralo osem horských záchranárov, ktorých postupne vysadzovali v teréne, oblasť medzi Krížnou a Ploskou.



"Posledná skupina identifikovala nehybné telo vo východnom centrálnom žľabe, spadajúcom smerom zo Suchého vrchu do Zelenej doliny. Za pomoci vrtuľníka boli v žľabe vysadení priamo pri tele dvaja záchranári. Transportovali ho v podvese na Donovaly, kde ho odovzdali polícii a pohrebnej službe," konštatuje HZS.